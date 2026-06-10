Badajoz inaugura la oficina de comercio para impulsar el emprendimiento y revitalizar el Casco Antiguo

La ciudad de Badajoz cuenta desde este miércoles con una nueva oficina de comercio ubicada en el paseo de San Francisco, un espacio concebido para convertirse en punto de referencia para empresarios, comerciantes y emprendedores. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Badajoz y financiada por la Junta de Extremadura, forma parte de un ambicioso plan de dinamización comercial que ha supuesto una inversión global de 670.000 euros.

Durante el acto de inauguración, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha destacado la importancia estratégica de este nuevo recurso para una ciudad que ha definido como "eminentemente comercial". "Este proyecto de la oficina de comercio se abre al público, se abre al sector comercial, se abre a todos aquellos que quieren aportar desde el comercio y desde el emprendimiento a la ciudad de Badajoz y a su casco histórico", ha afirmado.

115.000 euros de inversión en la oficina

El nuevo servicio se ubica en un local situado en el lateral de San Francisco, en el espacio que durante años ocupó una conocida heladería. Según ha explicado el regidor, la adecuación del inmueble ha supuesto una inversión de 115.000 euros, integrada dentro del programa financiado por la Junta de Extremadura.

Gragera ha subrayado que la oficina nace para responder a una demanda histórica del tejido empresarial local. "Nos va a permitir poder prestar un servicio a pie de calle, que es lo que nos demandaban los empresarios y los comerciantes de la ciudad. Un lugar de encuentro, un lugar en el que poder asesorarse, en el que poder conocer cuáles son las oportunidades y las ayudas que se ponen a disposición de todos y cada uno de los empresarios", ha señalado.

Además de ofrecer información y asesoramiento, el espacio servirá para la celebración de encuentros, jornadas formativas y actividades vinculadas al desarrollo económico local. "Quiere servir de herramienta o de lugar de encuentro para que ellos puedan usarlo, utilizarlo y realizar desde aquí encuentros, formaciones y, en definitiva, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y el impulso del comercio en la ciudad de Badajoz", ha añadido.

Un plan para transformar el casco histórico

El alcalde ha enmarcado la apertura dentro de una estrategia más amplia de revitalización urbana y comercial del centro histórico. "Esto forma parte de un plan de dinamización que va mucho más allá de la propia oficina, pero en el que la oficina tiene que ser protagonista", ha explicado.

Entre las actuaciones desarrolladas ha destacado la transformación de espacios públicos, la creación de plataformas únicas, la mejora de la sombra urbana y la puesta en marcha de herramientas para facilitar la localización de locales comerciales disponibles.

"Hablamos también de la puesta a disposición de diferentes proyectos que tienen que ver con la información de locales disponibles y de ayudas que puedan estar a disposición de aquellos que quieran emprender", ha indicado.

El objetivo final, según Gragera, es doble: aumentar la población residente en el casco antiguo y reforzar su atractivo turístico y comercial. "Estamos consiguiendo que el casco histórico de la ciudad vaya ganando vecinos año a año" y que el embellecimiento de los espacios públicos permita "atraer a personas a visitar el casco histórico y que los negocios se beneficien".

Extremadura lidera el crecimiento de las ventas minoristas

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio de la Junta de Extremadura, Celina Pérez, ha puesto en valor la colaboración institucional para desarrollar políticas de apoyo al sector. "No hay otra forma de hacerlo que no sea en colaboración entre cada uno de los municipios y la Junta de Extremadura", ha asegurado.

Pérez destacó además la buena evolución del comercio regional en los últimos meses. "Los últimos datos que tenemos, que son datos de abril, ha aumentado las ventas minoristas en Extremadura un 2,5%, eso es ocho veces más que la media nacional".

La responsable autonómica avanzó que la Junta mantendrá las líneas de apoyo al sector contempladas en el actual Plan de Comercio. "Todo ese despliegue de ayudas vamos a continuar haciéndolo, tal y como venía en el plan de comercio que ya se pactó con patronal y sindicatos y todavía le queda recorrido hasta final de 2027", ha señalado.

Una reivindicación histórica del comercio local

La apertura de la oficina ha sido recibida con satisfacción por parte de las asociaciones empresariales de la ciudad. El presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho, Félix Retamar, ha recordado que se trataba de una demanda largamente reivindicada.

"Era importantísimo. Era una demanda que ya veníamos haciendo porque la Concejalía de Comercio estaba un poco perdida en lo que era aquí en la ciudad de Badajoz en los últimos años y esto, bueno, pues por fin ya está abierta la oficina", ha manifestado.

Retamar considera que la nueva sede permitirá centralizar información y trámites que hasta ahora estaban dispersos. "Todo el tema de licencias, apertura, planes para las asociaciones, los planes de dinamización, la batería de ayudas que hay y que no la conoce el tema, todo empresario que llega aquí a la ciudad y facilitarle toda esa labor", ha explicado.

Asimismo, defendió el papel del pequeño comercio frente a los cambios del mercado y el auge de la venta online. "El pequeño comercio al final es el que genera vida, el que le va a dar vida ahora mismo a la ciudad de Badajoz y sobre todo a nuestro casco antiguo", ha afirmado.

Más visibilidad para ayudar a emprender

Desde la Asociación de Empresarios del Casco Antiguo, su secretario, Juan Antonio Espejo, ha valorado especialmente la visibilidad que gana el servicio con su nueva ubicación. "La oficina ya existía y el problema que tenía era que la gente no la conocía. Entonces me parece que sacarla a un escaparate, que la gente lo conozca, pues es una muy buena idea y esperemos que funcione", ha destacado.

Para Espejo, cualquier medida que facilite información y acompañamiento a quienes desean iniciar una actividad económica es positiva: "Todo lo que sea facilitar a la gente nuevas salidas y nuevos caminos es una cosa fantástica", ha señalado.

El representante empresarial ha lanzado además un mensaje de optimismo hacia quienes estén pensando en emprender: "Yo lo que le diría a la gente es que se atreva, porque al final es una salida más y que hay campo".

La nueva oficina de comercio abre sus puertas con la aspiración de convertirse en el gran punto de encuentro del tejido empresarial pacense y en una herramienta clave para fortalecer el comercio de proximidad, atraer inversiones y seguir impulsando la revitalización del casco histórico de Badajoz.