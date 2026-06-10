La Diputación de Badajoz reivindica el papel de las administraciones intermedias en Bruselas

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha participado hoy en Bruselas en la Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias para la Cohesión, un encuentro celebrado en el Comité Europeo de las Regiones en el que representantes institucionales de distintos países han abordado el papel de los gobiernos intermedios en el futuro de la Política de Cohesión de la Unión Europea.

Del Puerto, ha intervenido en la mesa redonda ‘Gobernanza e Implementación: Reglamento FEDER’, junto a representantes de instituciones europeas y autoridades locales intermedias, en un foro destinado a intercambiar experiencias sobre el papel que deben desempeñar estas administraciones en el próximo periodo de programación 2028-2034. Durante su intervención, la presidenta provincial ha reivindicado que diputaciones como la de Badajoz son “la mejor herramienta para que Europa llegue hasta el último rincón del territorio”, especialmente en provincias con municipios que necesitan del apoyo de administraciones cercanas para poder acceder a las oportunidades que ofrecen los fondos europeos.

Datos relevantes

En este sentido, la presidenta ha destacado que la Diputación cerró 2025 con cifras récord: 54 proyectos europeos concedidos por un importe cercano a los 130 millones de euros. Además, de los 242 proyectos aprobados en España, la Diputación de Badajoz ha conseguido 9 Planes de Actuación Integrados (Planes EDIL), convirtiéndose en la entidad local con mayor número de planes aprobados del país, con una financiación FEDER de 44,5 millones de euros y una inversión global superior a los 52 millones. Estos planes llegarán a más de 250.000 vecinos y vecinas, lo que supone más del 70% de la población residente en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

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La Cumbre Europea de Autoridades Locales Intermedias ha finalizado con la adopción de la Declaración de Belliard, un documento al que se suma la Diputación de Badajoz y que reivindica el papel esencial de estas instituciones en la futura Política de Cohesión europea. La declaración defiende que las autoridades locales intermedias constituyen “un nivel esencial de gobernanza europea” por su proximidad a la ciudadanía y reconoce su capacidad para identificar las necesidades reales y transformar las prioridades europeas en actuaciones eficaces.