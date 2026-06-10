El CD Badajoz celebra su memoria blanquinegra con la presentación de un libro en el Luis de Morales

La memoria del Badajoz vuelve a tomar la palabra. El Museo de la Ciudad Luis de Morales acoge hoy la presentación del libro 'Más de un siglo de Blanco y Negro. Historia del Club Deportivo Badajoz', una obra dedicada a repasar la trayectoria del Club Deportivo Badajoz a lo largo de más de cien años.

El acto tendrá lugar a las 19.30 horas en el museo, situado en la Plaza de Santa María de Badajoz, con entrada gratuita y acceso libre hasta completar aforo.

Una cita con la memoria blanquinegra

La presentación correrá a cargo del autor del libro, Raúl Hernández Ávila, junto al historiador del club, José Manuel García Mata, quienes acercarán al público los principales episodios, nombres y momentos que han marcado la historia de la entidad pacense.

La cita llega, además, en un momento especialmente significativo para la afición, tras el pase ayer del Club Deportivo Badajoz a la final por el ascenso a Segunda RFEF.

El libro 'Más de un siglo de Blanco y Negro' se presenta como una oportunidad para recorrer la memoria deportiva y sentimental del club, desde sus orígenes hasta la actualidad, y para reivindicar el peso del CD Badajoz en la historia de la ciudad.

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El encuentro está dirigido a aficionados, seguidores blanquinegros y público en general interesado en conocer mejor la trayectoria de uno de los clubes más representativos de Badajoz.