Cultura
El Conservatorio Juan Vázquez de Badajoz celebra hoy su concierto de fin de curso con agrupaciones y ensembles
El recital tendrá lugar a las 19.30 horas en el Teatro López de Ayala, con la participación del alumnado y profesorado del centro y entrada mediante invitación
Cita para los amantes de la música. El Conservatorio Profesional de Música Juan Vázquez de la Diputación de Badajoz celebra hoy su tradicional concierto de clausura del curso 2025-2026. El espectáculo comenzará a las 19.30 horas en el Teatro López de Ayala, con entrada mediante invitación.
Como cada año, el centro cerrará el curso académico con un concierto protagonizado por sus diferentes agrupaciones, en el que se mostrará el resultado del trabajo desarrollado durante los últimos meses por el alumnado y el profesorado.
El programa reunirá a las principales formaciones del Conservatorio Juan Vázquez, entre ellas la Orquesta de Enseñanzas Elementales, la Orquesta de Enseñanzas Profesionales, la Banda de alumnos de Enseñanzas Elementales y la Banda del Centro.
Además, el público tendrá la oportunidad de escuchar una selección de ensembles instrumentales, así como actuaciones del combo de jazz y del conjunto flamenco, en una propuesta que permitirá disfrutar de distintos estilos y formatos musicales.
El concierto de clausura está dirigido a alumnos, padres, familiares, amigos y público en general que desee acompañar al conservatorio en esta despedida musical del curso.
La actividad forma parte de la programación de música clásica del Teatro López de Ayala y supone una ocasión para poner en valor la formación musical que desarrolla el conservatorio a lo largo del año.
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