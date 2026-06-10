Los que cuidan del agua en Badajoz

Julián Gutiérrez es técnico de telecontrol, Paco García es el responsable del departamento técnico, Manuel Velázquez es jefe de administración, Juan Carlos Ontiveros es el encargado del servicio de aguas y Mercedes Reino, secretaria de dirección. Todos llevan 32 años en Aqualia, desde que en 1994 se hizo con la concesión del servicio municipal de agua (salvo Paco, que calcula 26) en Badajoz. Con ellos está el director de Aqualia en Extremadura, Jesús Rodríquez, que cumple 25 años en la empresa; en Badajoz estuvo al inicio y ha vuelto hace dos años.

Jesús Rodríguez defiende que en estos años el servicio que se presta a los ciudadanos ha mejorado necesariamente, por el incremento de los habitantes. «Las infraestructuras han cambiado radicalmente». Entre los principales cambios están el rendimiento hidráulico (que al inicio era del 30 al 40% y hoy es del 80 al 90%). Eso se consigue con la sustitución de toda la red. Además, se han mejorado la red de agua potable y la de saneamiento, incluido el plan director firmado en 2006, hace justo 20 años, que se ejecutó por completo y se mejoró, asegura Rodríguez. También se han renovado la planta de agua potable, y la de agua residual, la traída desde la presa de Villar del Rey y el anillo perimetral (una obra del ministerio), así como acciones de optimización energética y proyectos de innovación. «El esfuerzo es constante y la dedicación de la gente es esencial, porque el equipo humano de Aqualia es ejemplar».

Servicio continuo

Parte de este equipo, el que más tiempo lleva en la delegación de Badajoz, lo cuenta desde su perspectiva. Por su experiencia, Julián Gutiérrez expresa que Aqualia para Badajoz representa «una garantía de un servicio continuo 24 horas, no como cuando entramos, al principio, que había cortes de agua dos días mientras se trabajaba, no podías trabajar fuera de un horario laboral, porque no había maquinaria ni medios y ahora hay suficientes medios técnicos y humanos para hacer cualquier tipo de reparación sobre la marcha, ya sea difícil o sencilla».

Esto destaca del servicio, pero además están la calidad y los medios tecnológicos para facilitar el trabajo, control de niveles, presiones y caudales. «Todo lo que antes se hacía a mano, que se tomaban lecturas a lápiz, está todo automatizado». Su trabajo ha cambiado mucho en este tiempo. La digitalización y sensorización han permitido que toda la ciudad está sectorizada en tiempo real, con datos, históricos y alarmas. «Es más fácil acotar averías y preverlas». Del mismo modo permite actualizar el servicio modificando y ampliando la red para que todos los usuarios tengan la misma presión y caudal 24 horas. «Antes se cortaba medio Badajoz, ahora lo mínimo posible para el trozo de calle que se avería». Cualquier alarma es instantánea y el personal de guardia reacciona.

Según Paco García, el ciudadano en muchos casos desconoce «lo que hay detrás» del servicio que recibe. «Es mucho más de lo que se ve», apunta Mercedes Reino. «A mí me han llegado a decir -cuenta Paco- que no tendríamos que cobrar el agua, porque cae del cielo, pero ese agua no te la puedes beber, ni llega a tu grifo, lo abres y tienes agua de calidad». En este sentido, recuerda que el agua de Badajoz «está considerada una de las mejores de España».

«A mí me han llegado a decir que no tendríamos que cobrar el agua, porque cae del cielo»

Por su parte, Manuel Velázquez también da fe de la evolución tecnológica de los programas contables. Del departamento de clientes destaca los contadores de telelectura como un gran avance. Recuerda que se han cambiado de oficina en cinco ocasiones. Empezaron en Enrique Segura Otaño (donde está McDonnadl´s), después Ronda del Pilar, Donoso Cortés, Montesinos y la plaza de España desde 2018.

A Juan Carlos lo delata su uniforme. Está siempre en alerta y habla de la capacidad de respuesta cuando algo falla. «Lo antes posible, cuando se recibe un aviso a través de la central de Madrid, cuando los clientes llaman al teléfono de Atención al Cliente». Si algo ocurre y se tiene que cortar el suministro, la máxima es que se vea afectada la menor población posible. Se consigue acotando. «Hoy en día no hace falta ir al sitio, puedes cortar remotamente a través del departamento técnico, los medios de hoy no son los de hace veinte años». También cuando se repara una avería. «Se utilizan los medios para evitar el amianto, que es el principal problema de la reparación de fibrocemento, se activa el protocolo y se acompaña con una cabina de contaminación».

Las normas han cambiado y el personal está más cualificado. Entiende Juan Carlos que el ciudadano pueda quejarse si se queda varias horas sin agua, pero aduce que debe ser consciente de la dificultad de las obras subterráneas, contando además con los servicios afectados o que haya que retirar vehículos. Hay averías de mucha envergadura. Recuerdan la del camión de gran tonelaje que se hundió 12 metros (un cuarto piso). Ocurrió en 2010. La obra se prolongó cuatro meses. Hubo que trabajar con una grúa de 100 toneladas y construir una plataforma de acceso. «Se hizo en tiempo récord».

Imagen del camión que se hundió en 2010 en la cabecera del puente Nuevo en Badajoz. La obra tardó 4 meses. / S. GARCÍA

Cada tarea tiene sus circunstancias. «La red está enterrada y tienes que localizar la avería y eso se lleva un tiempo, tienes que retirar el amianto, llegar con el material nuevo y volver a tapar, no se puede dejar al descubierto, si no le echas peso a la tubería se levanta». Según Jesús Rodríguez, el tiempo medio de respuesta está entre dos horas y dos horas y media.

Además, está el mantenimiento diario, con la revisión de colectores, la limpieza de imbornales y la detección de posibles atascos.

Todo ello tendría que percibirlo el ciudadano en el servicio que recibe. «Yo creo que cada vez tienen una imagen mejor de nosotros, la máxima de la empresa es personas que cuidan de personas y en eso se trabaja con toda la tecnología existente y con medidas de innovación para que el servicio sea cada vez mejor», expresa Mercedes. Todo eso se refleja en el departamento de atención al cliente, que en esos años «ha mejorado sustancialmente» y funciona 24 horas al día. «Cualquier gestión se puede hacer por teléfono y en la web, el cliente si quiere no se tiene que desplazar a las oficinas, aunque aquí estaremos encantados de recibirlo».