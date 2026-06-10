El detenido por la muerte del joven desaparecido en Badajoz tiene una orden de desahucio de la panadería

La persona detenida en Badajoz por la muerte del joven de Suerte de Saavedra desaparecido tiene una orden de desahucio en la tienda que regenta en este barrio, donde fue visto por última vez David Salazar la tarde del pasado domingo.

Según asegura esta empresa, el detenido "se encontraba ocupando nuestro establecimiento sin autorización" y "existía un procedimiento de desahucio iniciado por nuestra parte, cuya ejecución estaba prevista para el mes de octubre del presente año".

Así lo asegura Horno Extremeño Panadería, cuyo rótulo aparece en la fachada del establecimiento. A través de un comunicado, esta empresa ha querido manifestar que "nuestro establecimiento no guarda ninguna relación" con la persona detenida "ni con los hechos que han trascendido públicamente".

"Lamentamos -continúa el comunicado- profundamente el trágico suceso ocurrido y trasladamos nuestro respeto y condolencias a las personas afectadas". Al mismo tiempo, "ruega" que "no se vincule el nombre de nuestro negocio con este acontecimiento, ya que dicha asociación puede generar una imagen errónea sobre nuestra empresa", se lamenta.

Por último, Horno Extremeño Panadería quiere agradecer "la comprensión de los medios de comunicación y de la ciudadanía y solicitamos que se respete la veracidad de los hechos y el buen nombre de nuestro establecimiento".