El Corte Inglés de Badajoz se tiñe de rojo y verde

El grupo de música tradicional alentejana 'Roncas D'Elvas' ha sido el verdadero broche de oro y el principal foco de atención en la celebración del Dia Nacional de Portugal. La agrupación musical lusa se ha encargado de cerrar la jornada interpretando conocidos temas como 'Limoeiro', 'Açorda', 'Oh Elvas oh Elvas' y 'Foto ha de água'. Sus acordes han sido el vehículo cultural definitivo para reivindicar la sólida relación que une a las regiones de Extremadura y Elvas.

La aplaudida actuación musical tuvo lugar en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz, organizador de este evento celebrado en la mañana del 10 de junio. El objetivo principal del acto ha sido estrechar de forma festiva los lazos entre la cultura elvense y la pacense, poniendo en valor todo lo que comparten en tradición, historia y gastronomía a ambos lados de la Raya

El grupo 'Roncas D'Elvas' mostrando su música en el acto del Día Internacional de Portugal / Jesús G. Hinchado

Respaldo institucional a la Eurociudad

Mas allá del protagonismo de los músicos, el evento ha contado con una representación institucional que respalda este encuentro fronterizo. Entre los asistentes han destacado el jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Elvas, Claudio Monteiro; la concejala de Relaciones con Portugal del Ayuntamiento de Badajoz, Elena Salgado y el responsable de relaciones institucionales de El Corte Inglés, Francisco Mendoza.

En el transcurso del acto, el jefe de Gabinete luso ha manifestado la felicidad que conlleva que los pacenses recuerden su aniversario y que es "un privilegio tener este gran grupo ibérico". Monteiro afirma que entre elvenses y pacenses hay una "relación diaria" y que "Elvas cuenta con el reconocimiento de 'Patrimonio de la UNESCO' Y Badajoz con el desarrollo comercial".

Por otra parte, Elena Salgado ha agradecido a El Corte Inglés por su esfuerzo en desarrollar una jornada que permite compartir culturas en "un día tan especial". La concejala asegura que "Badajoz siempre siente a Portugal cerca" y que estas actividades "fortalecen lazos" entre las dos regiones. Por último, Salgado ha dado visibilidad al compromiso del sector privado con el proyecto de la Euro Ciudad Badajoz, Elvas y Campo Maior, EUROBEC, iniciativa que "acerca a vecinos y empresas, y que contribuye a que la frontera sea un espacio de encuentro".

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Un futuro compartido a ambos lados de la Raya

El encuentro ha concluido dejando claro que, más allá de los discursos institucionales y las fronteras geográficas, la música y el comercio siguen siendo los puentes más firmes entre España y Portugal. Con el sonido de las roncas de Elvas aún resonando en el ambiente, la jornada se despide consolidando la frontera como un espacio de encuentro, de convivencia y de futuro compartido para ambas regiones.