Gragera confía en reabrir la Escuela de Artes y Oficios de Badajoz el próximo curso: "Espero que ya podamos solventar todo"

La reapertura de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz en su nueva sede podría estar más cerca. El alcalde de la ciudad, Ignacio Gragera, ha mostrado su confianza en que algunos de los problemas que han retrasado la puesta en funcionamiento de las nuevas instalaciones queden resueltos en las próximas semanas y que el centro pueda iniciar el próximo curso académico con normalidad.

Tras la reciente reunión del consorcio encargado de la gestión de la escuela, Gragera explica que aunque no asistió personalmente al encuentro quería trasladar un mensaje de optimismo sobre la situación actual del proyecto. "En principio, con esa nueva licitación de las cuestiones que quedaban pendientes, yo espero que ya podamos solventar todo y poder comenzar el curso con total normalidad", ha afirmado. Este último aspecto que quedaba pendiente no es otro que la contratación de un seguro del inmueble.

"Ha sido una situación complicada"

El regidor ha recordado que la situación se ha prolongado más de lo deseado y reconoce las dificultades que han atravesado tanto la comunidad educativa como la propia administración municipal. "Ya estamos en el mes de junio. La verdad es que ha sido una situación complicada para todo el mundo, especialmente para alumnos y profesores, para nosotros también. No es, desde luego, la situación que queríamos", ha señalado.

Las declaraciones llegan después de meses marcados por los retrasos y dos cursos esperando la apertura del nuevo edificio de la Escuela Adelardo Covarsí, una infraestructura llamada a convertirse en un referente para la formación artística y artesanal en la capital pacense. Los retrasos se han ido acumulando por diversos motivos: hallazgos patrimoniales relevantes, demoras en las obras, fallos de remates en la restauración del inmueble o la propia adecuación de los espacios para impartir las clases. Además, durante este último curso, uno de los principales obstáculos ha sido la contratación de determinados servicios imprescindibles para la puesta en marcha de las instalaciones.

Pide "disculpas"

En este sentido, Gragera ha vuelto a pedir comprensión ante una situación que, según ha explicado, escapaba en parte al control del ayuntamiento. "Una vez más, lo digo siempre, pedir disculpas, pero a veces hay cosas que no se pueden resolver tan sencillo y, por ejemplo, no podíamos abrir un edificio sin seguro", ha manifestado.

El alcalde ha detallado que el procedimiento para garantizar la cobertura necesaria del inmueble se ha encontrado con importantes dificultades administrativas. "Se ha quedado desierto dos veces, ahora vamos a adjudicarlo. Espero que ya, por fin, a la tercera haya corregido todos los posibles problemas que hubiera", ha indicado.

Para lograr desbloquear la situación, el consorcio que gestiona la escuela ha optado por incrementar la dotación económica destinada a esta contratación. "Era obviamente poner más dinero para poder garantizar esta contratación fundamental", ha explicado Gragera, convencido de que esta medida permitirá cerrar definitivamente uno de los principales escollos que impedían la apertura del centro.

"Se dará toda la información"

El objetivo inmediato pasa ahora por culminar todos los trámites pendientes y trasladar certidumbre a los estudiantes y docentes afectados. Según adelanta el alcalde, una vez que todos los procedimientos estén finalizados, se ofrecerá información detallada a los usuarios del centro: "A partir de ahí, intentar de alguna manera dar, cuando esté todo cerrado, toda la información a todos los alumnos para que tengan la tranquilidad de que, en cuanto podamos, se va a volver a abrir", ha asegurado.

Gragera también destaca la importancia estratégica que tendrá el nuevo edificio para el futuro de la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí. Y ha expresado su deseo de que las nuevas instalaciones sirvan para impulsar la actividad formativa y cultural del centro: "Con el ánimo y con el espíritu de que este nuevo edificio suponga un nuevo impulso para ellos".

Si se cumplen las previsiones trasladadas por el alcalde, la histórica Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz podría recuperar su actividad en las nuevas instalaciones coincidiendo con el arranque del próximo curso académico, poniendo fin a una etapa marcada por retrasos, incertidumbre y problemas administrativos.