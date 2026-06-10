Suceso
Hallan el cuerpo sin vida del desaparecido en Badajoz en la pista de acceso a la barriada de Tulio
Fuentes de la comisaría no confirman este extremo
La Policía Nacional ha hallado este miércoles por la tarde el cuerpo sin vida de un hombre en la barriada de Tulio, en Badajoz.
Todo apunta a que se trata de David Salazar Expósito, el vecino de Suerte de Saavedra desaparecido desde el pasado domingo, aunque fuentes de la comisaría no confirman este extremo.
En la zona donde ha aparecido el cadáver, hay un importante despliegue policial y también se han acercado familiares de la víctima.
David Salazar, casado y padre de tres hijos pequeños, era una persona muy conocida en Suerte de Saavedra. Su desaparición el pasado domingo, tras ir a comprar unos dulces para sus hijos, ha mantenido en vilo a toda la capital pacense. Desde entonces, familias y amigos han organizado batidas para su búsqueda.
- Buscan a un joven desaparecido este domingo en Suerte de Saavedra en Badajoz
- Quejas por lesiones en el nuevo Dream Planet de Badajoz: el parque defiende que los afectados 'superaban los 120 kilos
- Los Palomos toman Badajoz: música y color para celebrar su día grande
- Fallece la mujer de 82 años atropellada en de Badajoz
- Muere un motorista tras chocar contra una farola en Circunvalación
- Secretario general de Diputación de Badajoz sobre el cambio del puesto de David Sánchez: 'El procedimiento fue intachable
- Dos vehículos implicados en un accidente en la carretera de Badajoz a Sevilla
- Dos vehículos arden esta noche en Badajoz