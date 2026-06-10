Un incendio de pastos moviliza a los bomberos en Badajoz

Los bomberos de Badajoz intervinieron anoche, sobre las 23.00 horas, en un incendio de pastos en el Camino de las Torrecillas, en Badajoz.

Según han informado a este diario, las llamas alcanzaron gran altura, aunque el fuego no llegó a afectar afortunadamente a las viviendas colindantes, como las de las barriadas de Suerte de Saavedra o Cerro de Reyes, pese a la proximidad del incendio a esas zonas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres bomberos con un camión autobomba, que trabajaron en la extinción del incendio y la revisión del terreno.

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El suceso quedó finalmente controlado sin que se registraran daños personales ni en las viviendas próximas, aunque sí numerosos daños en la vegetación de la zona afectada.