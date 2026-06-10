Suceso
Un incendio de pastos moviliza a los bomberos en Badajoz
El fuego afectó a la zona del Camino de las Torrecillas, sobre las 23.00 horas
Los bomberos de Badajoz intervinieron anoche, sobre las 23.00 horas, en un incendio de pastos en el Camino de las Torrecillas, en Badajoz.
Según han informado a este diario, las llamas alcanzaron gran altura, aunque el fuego no llegó a afectar afortunadamente a las viviendas colindantes, como las de las barriadas de Suerte de Saavedra o Cerro de Reyes, pese a la proximidad del incendio a esas zonas.
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron tres bomberos con un camión autobomba, que trabajaron en la extinción del incendio y la revisión del terreno.
El suceso quedó finalmente controlado sin que se registraran daños personales ni en las viviendas próximas, aunque sí numerosos daños en la vegetación de la zona afectada.
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