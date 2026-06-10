La plaza de toros de Badajoz abre este jueves la venta física de abonos y entradas para San Juan

Mañana se abren las taquillas físicas de la plaza de toros de Badajoz para adquirir los abonos y las entradas sueltas de la inminente Feria de San Juan 2026, que tendrá lugar los días 20, 23 y 24 de junio en el coso pacense.

El horario de apertura de las taquillas de la plaza de toros de Badajoz será de lunes a viernes, a partir del 11 de junio, de 10.30 a 13.30 horas y de 18 a 20.30 horas, excepto el 13 de junio, cuando la apertura será solo por la mañana.

El día 21 de junio, el horario de taquilla será de 11 a 14 horas y de 16 a 19 horas. Los días de festejos, las taquillas permanecerán abiertas de forma ininterrumpida desde las 10.30 horas hasta el comienzo de los mismos.

Por otro lado, del 11 al 14 de junio, también se podrán adquirir abonos y entradas en el stand de FIT ubicado en la Feria Ecuextre de Badajoz, en el Recinto Ferial de Ifeba.

Además, en Portugal también se pueden comprar las entradas en la Agencia Arena, en Villafranca de Xira.

La venta de abonos y localidades se mantiene igualmente activa de manera online y telefónica, a través de www.fitauromaquia.com y en los teléfonos 689 774 825 y 659 720 888.

Carteles de la Feria de San Juan 2026

La Feria Taurina de San Juan de Badajoz 2026 arrancará el 20 de junio con toros de Romao Tenorio para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Actuarán los forcados de Coruche y de Moita.

El 23 de junio se celebrará una novillada sin caballos con reses de Herederos de Bernardino Piriz para Israel Aparicio, de la Escuela Taurina de Ciudad Real; Manuel León; Ángel Parrado; Fran Perera; Israel Engra, de la Escuela Taurina de Valencia; y Fernando Donoso.

El 24 de junio, la feria continuará con toros de Daniel Ruiz para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y David de Miranda.

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El horario de los festejos será a las 21.30 horas para el festejo de rejones del 20 de junio, mientras que los festejos de los días 23 y 24 de junio comenzarán a las 20.30 horas.