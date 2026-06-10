Badajoz restaura 130 volúmenes históricos con motivo del Día Internacional de los Archivos

Con motivo del Día Internacional de los Archivos, la Diputación de Badajoz ha restaurado sus Libros de Actas de Sesiones de Pleno, que comprenden una colección de 130 volúmenes y abarca desde el año 1838 hasta la actualidad. Cada ejemplar ha sido revisado minuciosamente de forma individual, aplicando las actuaciones necesarias para garantizar su correcta conservación.

Bajo el lema #ArchivosParaLaJusticia se trata de poner en valor este patrimonio documental de gran relevancia histórica, administrativa y jurídica. En sus páginas queda reflejada la actividad institucional cuya conservación permite no solo garantizar la preservación de la memoria administrativa de la institución, sino también facilitar el estudio de la evolución política, social y económica de la provincia.

Evolución de los archivos

Gracias a la conservación de estos archivos con más de dos siglos de identidad se ha podido observar la evolución de los mismos: los primeros eran manuscritos, a partir del siglo XX se generaliza el uso de la máquina de escribir, mientras que los ejemplares más recientes se presentan impresos. Sin embargo, el envejecimiento de estos materiales también deja su huella en los documentos. Por ejemplo, los adhesivos de origen animal utilizados en las encuadernaciones pueden degradarse, comprometiendo en algunos casos la estabilidad estructural de los volúmenes o las tintas, compuestas originalmente con sales metálicas, pueden oxidarse y perforar el soporte.

Con el fin de corregir y frenar estos deterioros, se han llevado a cabo diversas actuaciones de conservación y restauración. Entre ellas destacan la limpieza de los ejemplares, la consolidación de las uniones estructurales, la retirada de tejuelos y cintas adhesivas inestables, así como la reintegración volumétrica y cromática de las zonas dañadas. Algunos volúmenes, debido a su estado de conservación, han requerido tratamientos más complejos, incluyendo procesos de desinfección, desmontaje de cubiertas y consolidación o reproducción de las costuras.

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Una vez finalizadas las intervenciones, todos los volúmenes han sido alojados en cajas de conservación individuales fabricadas con materiales específicos para archivo definitivo, destinadas a proporcionar una mayor protección y estabilidad a largo plazo.