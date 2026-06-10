El PSOE exige al Ayuntamiento de Badajoz información clara sobre los cambios en las líneas de autobús

El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Badajoz que informe cuanto antes sobre los cambios previstos en la red de autobuses urbanos, después de que en los últimos días hayan comenzado a circular distintos recorridos y modificaciones que todavía no han sido explicados públicamente por el equipo de gobierno. Según han trasladado al PSOE, los nuevos cambios en las líneas de bus comenzarían el próximo 29 de junio, tras las fiestas de San Juan.

La portavoz socialista, Silvia González, señala que la preocupación ya ha llegado a algunos usuarios. "Nos están trasladando consultas y quejas de personas que utilizan el autobús todos los días y que no saben exactamente qué va a pasar con sus recorridos habituales. Lo lógico es que el Ayuntamiento explique los cambios antes de que la gente tenga que enterarse por comentarios o documentos que circulan de mano en mano", afirma.

El PSOE considera que la red de transporte urbano debe revisarse siempre que sea necesario para adaptarse a la ciudad y prestar un mejor servicio. Los socialistas entienden que hay margen para mejorar frecuencias, ajustar recorridos y hacer más eficaz el funcionamiento de algunas líneas, como han defendido en numerosas ocasiones. Ahora bien, cualquier modificación debe analizarse también desde el punto de vista de quienes utilizan el autobús cada día y con criterios de eficiencia responsable, evitando que el coste del servicio siga disparándose.

Garantías para la plantilla y los barrios

La portavoz socialista añade que también es importante conocer cómo afectarán las modificaciones a la plantilla y a la prestación diaria del servicio. "Si los cambios sirven para que el servicio funcione mejor, tendrán nuestro apoyo. Pero unos horarios ajustados en exceso crean una presión innecesaria sobre los conductores, y eso también hay que cuidarlo. No se trata sólo de dibujar líneas sobre un plano: hay tráfico, incidencias y personas que dependen del autobús para llegar al trabajo, al instituto o a una consulta médica", indica.

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Por todo ello, el Grupo Socialista pide al Ayuntamiento que presente cuanto antes la propuesta completa, detalle los cambios previstos y abra un proceso de información, más que de imposición, que permita resolver dudas antes de la entrada en funcionamiento de la nueva red.