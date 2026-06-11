Badajoz presenta la "remodelación más ambiciosa" del autobús urbano: nuevas líneas, cambios de recorridos o la conexión a la Base General Menacho

El servicio de autobús urbano sufrirá una transformación de calado a finales de este mes de junio. Así lo ha anunciado José Luis González, concejal de Transporte del Ayuntamiento de Badajoz, en una rueda de prensa en la mañana de este jueves. Entre otros cambios se implementarán variaciones de itinerarios, se crearán líneas nuevas y se volverá a conectar la ciudad con la Base General Menacho, entre otros aspectos.

Todas las variaciones llevan siendo estudiadas desde hace un año y, como ha señalado el edil, llegan después de "varios años anclados con recorridos fijos" que necesitaban una actualización para adaptarse a las necesidades de la ciudad tras su "demográfico y humanístico inigualable". Por ello, desde la concejalía han detectado que se requiere "de forma urgente servicios públicos modernos, ágiles y eficientes". Los cambios se pondrán en marcha a partir del 29 de junio cuando finalice la Feria de San Juan y el servicio tenga menos demanda por la época estival.

Un plan integral de optimización

José Luis González ha definido esta nueva concepción del servicio de autobús urbano como "un plan integral de optimización" que busca que el bus sea "más atractivo, dar mayor cobertura, agilizar tiempos de viajes y aumentar su uso".

Para ejecutar esta modificación, González ha reconocido que se han "mantenido numerosas reuniones con las asociaciones de vecinos para escuchar sus demandas". Destaca que "no ha sido un trabajo de despacho, ha sido un proceso participativo". Para poder acometer todos los cambios que se han anunciado han contado con el "asesoramiento fundamental" de la Policía Local de Badajoz.

La línea 2 cambia su cabecera

La línea 2, que une plaza de Minayo, la estación de ferrocarril, el Gurugú y el polígono El Nevero cambia su inicio de trayecto mudando la parada de la plaza Dragones Hernán Cortés a la plaza de Minayo. Estará "en una zona mucho más visible y cercana al corazón de la ciudad". Definen este cambio como "inteligente", que no incrementa el recorrido y dota "la línea de una proyección comercial".

Además, se suprime una parada en la avenida de Santa Marina que contaba con dos paradas con pocos metros entre sí: "Ganamos velocidad comercial y, además, liberamos espacio para nuevas plazas de aparcamiento". Al mismo tiempo, el tramo final de la línea 2 también se varía incorporando dos paradas en el polígono industrial El Nevero. "Era una zona desatendida por el servicio y nos comprometimos a llevar el autobús", ha explicado.

La línea 5 llegará a Antonio Domínguez y Cerro de Reyes

En cuanto a la línea 5 se aplica "una modificación estratégica para solucionar otra de las zonas de exclusión detectadas en el Plan de Movilidad de la Ciudad". En concreto, se refiere a parte de Antonio Domínguez y Cerro de Reyes. Cuando el autobús pase por la segunda parada en la avenida Juan Sebastián el Cano girará a la calle Lucas Vázquez Ayllón y pasará por las calles Cárabo, Pablo Neruda, Luis de Góngora y continuará por la carretera de Sevilla, la calle Eduardo Naranjo y retomará su recorrido actual.

González ha destacado que "mejorará sustancialmente la conexión directa de la barriada de Cerro de Reyes con zonas de destino como La Paz, Santa Marina o el centro de la ciudad".

Las Vaguadas, dos líneas para el barrio

Otro de los puntos que se han analizado de manera concienzuda por parte de Tubasa, empresa que gestiona el servicio, y la concejalía ha sido la atención a los vecinos de Las Vaguadas. Según ha detallado el edil, en la línea 6 y 6F se registraban retrasos en los horarios: "En la hora punta de tráfico, la línea 6 sufre retrasos estructurales que se arrastra a lo largo de toda la jornada".

Esta línea tuvo una ampliación hace años para llegar a zonas porque "no había otra alternativa en el barrio". Esto se ha mantenido hasta ahora, pero con el aumento del tráfico esa "ampliación se ha convertido en un problema de puntualidad". Por ello, era una necesidad técnica para "descargar su recorrido de lunes a viernes para estabilizar las frecuencias y evitar duplicidades con la línea M3, que antes no existía".

Ante esta situación, "en Las Vaguadas, la línea 6 permuta parte de su recorrido con la línea M3" y pasará a circular por la calle Pantano de Puerto Peña, girará a la calle Pantano del Cíjara recuperando el recorrido original que tuvo hace años.

Además, la línea 6F, que solo funcionaba los domingos, pasará a funcionar sábado, domingo y festivos: "Se hace pensando en no dejar a la zona alta de Las Vaguadas sin servicio durante los fines de semana".

Cambios menores en línea 18F y C2

En el mismo sentido, para garantizar el servicio, se ha realizado un pequeño cambio en el recorrido de la línea 18F que entrará en La Pilara, que hasta ahora solo disponía de las líneas 18 y M3 de lunes a viernes. De esta forma, entrará en el barrio los sábados, domingos y días festivos.

Después, un pequeño cambio en la línea 18F de fin de semana, que no afecta en gran parte a toda la ciudad, pero que supone un hecho histórico para los vecinos de la ciudad.

Otro "pequeño cambio estructural" lo sufre la línea C2 que es la línea "circular con mayor volumen de pasajeros y que sufre retrasos constantes debido a un diseño poco óptimo por las calles interiores de Ciudad Jardín". A partir del 29 de junio se evitará pasar por calles con un solo carril y "propensas a bloqueos por vehículos mal aparcados". El nuevo itinerario irá por la avenida Vicente Marcelo Nessi, girará a la calle La Retama y pasará por el Centro de Salud de Ciudad Jardín".

Así, se implanta la segunda parada en esta vía junto al instituto del barrio para dar cobertura a dicho centro de enseñanza y al polideportivo de Antonio Domínguez. Además, en la zona de María Auxiliadora se incorpora una nueva parada en la calle Jacobo Rodríguez Pereira, a la altura de la plaza Hermano Daniel.

Cambios en la línea Casco Antiguo

"Uno de los grandes cambios que estoy muy orgulloso de anunciar es en la línea Casco Antiguo", ha detallado González. Esta línea, que es totalmente gratuita, amplía su horario y pasa de ofrecer servicio de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas a tener un horario ininterrumpido de 7.00 a 23.00 horas. "Esto impedía que fuera una opción atractiva para trabajadores del centro y penalizaba a los estudiantes de la facultad" y, por ello, se ha ampliado.

Asimismo, se rediseña el recorrido para "acercarlo al gran eje comercial de Menacho, Santo Domingo y Casco Antiguo". El nuevo itinerario partirá desde la plaza de Reyes Católicos, calle Prim, Juan Carlos I, plaza de San Atón. La intención es que con este cambio el comercio pueda beneficiarse de esta estrategia. Para ello se han coordinado con los "centros comerciales abiertos para lanzar un futuro campañas informativas potentes".

El edil ha puesto en valor la variación de la línea y que esta podrá ser usada por los turistas que podrán "contemplar Puerta de Palmas y acto seguido tomar un autobús gratuito para subir a la Alcazaba, llegar a San Andrés o acceder a la plaza de la Soledad".

Desaturación de tráfico en la M1 y desaparición de S1 y S2

En la línea M1 se ha reformulado el trazado para "sortear de manera definitiva los puntos negros de congestión de tráfico" que existen en zonas como Fernando Calzadilla o Manuel Saavedra Palmeiro y pasará por Juan Pereda Pila.

González ha informado que desaparecen las líneas S1 y S2 y será la nueva línea M2. Las dos primeras conectaban las urbanizaciones Campomanes, Las Rozas y Los Montitos y tenían datos de uso muy bajo: "Su índice de ocupación apenas alcanzaba el 5%". La nueva línea M2 unirá de forma regular las mencionadas zonas residenciales con la plaza de la Libertad. En este caso su frecuencia será fija y de 90 minutos "garantizando 11 viajes diarios completos".

Conexión a la Base General Menacho

El concejal también ha anunciado la recuperación de la línea que conecta la ciudad con la Base General Menacho. Habrá dos líneas con el destino en el Bótoa. Una que pasará por Santa Marina, Pardaleras, San Roque y Cerro Gordo. La otra unirá la base con la estación de autobuses, Valdepasillas, Urbanización Guadiana y San Fernando.

Esta "era una de las reivindicaciones históricas de la comunidad militar" y que el equipo de Gobierno prometió resolver. Para poder ejecutarlo la concejalía ha tenido que tramitar distintos permisos con la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura para "encajar administrativamente este servicio" porque hay una concesión regional que pasa por la zona y han debido reclamar una autorización concreta para poder operar.

Además de todos estos cambios la concejalía de Transporte ha implementado un nuevo diseño con "un cambio visual profundo" del infobús. Esto es la guía en la que viene recogida toda la información de cada ruta. Así, se ha decidido que cada una de las líneas tengan un color identificativo, se han actualizado los horarios y se ha señalizado de una manera más eficiente las paradas en las que se pueden realizar trasbordos.