Turismo y descanso accesible
'Villa Conchita': el chalet de la Diputación de Badajoz que ofrece vacaciones inclusivas en Chipiona
Desde 2008 se ha utilizado como un recurso para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
Las obras de mejora y seguridad en el inmueble garantizan la puesta a punto para la temporada 2026
Gema Gallardo
La Diputación de Badajoz ha finalizado las obras de impermeabilización y mejora de la seguridad en el chalet 'Villa Conchita'. Un inmueble situado en primera línea de la playa de Regla, en Chipiona, cedido a Plena Inclusión Extremadura para programas de vacaciones y respiro familiar de personas con discapacidad intelectual.
En concreto, se ha impermeabilizado la cubierta de la terraza y se ha instalado una barandilla perimetral de seguridad especialmente resistente al ambiente marino, sustituyendo el cerramiento anterior. Estas actuaciones garantizan la puesta a punto de la instalación para la temporada 2026, reiterando el compromiso de la institución provincial con el derecho al ocio inclusivo.
La historia de 'Villa Conchita'
El chalet se adquirió por la institución provincial a principios de los años 80 y comenzó a cederse a la organización solidaria en el año 2008 a través de un convenio firmado. Desde entonces, se ha utilizado como un recurso para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias en un enclave privilegiado situado en la provincia de Cádiz.
La actividad principal de este espacio se concentra entre los meses de mayo y noviembre, periodo en el que cientos de usuarios y sus familias disfrutan de unas vacaciones adaptadas en un entorno privilegiado. Desde su puesta a disposición hace 18 años, más de 12.000 familias se han beneficiado de esta iniciativa pionera. Solamente el pasado año, casi 800 personas pudieron disfrutar de este recurso vacacional.
Con esta intervención, la Diputación de Badajoz reafirma su colaboración con Plena Inclusión Extremadura y su compromiso con el derecho al ocio y la mejora de la calidad de vida de estas personas, garantizando un entorno seguro y confortable para el desarrollo de actividades inclusivas y de descanso.
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