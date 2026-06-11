Este viernes
Los Conciertos en los Jardines del Meiac regresan a Badajoz con Maria Reis, Quentin Gas & Los Zíngaros y J.Vega
Un ciclo gratuito al aire libre reunirá propuestas de Extremadura, Portugal, Sevilla y Cataluña en diálogo con el arte contemporáneo y el espacio público
El Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) retoma este 2026 los Conciertos en los Jardines, una propuesta que nació con motivo del 30º aniversario del museo y que, tras la buena acogida de su primera edición, aspira a afianzarse dentro del calendario cultural de Badajoz y Extremadura.
El ciclo plantea un diálogo entre música contemporánea, patrimonio y espacio público en un enclave singular: los jardines del museo, antigua cárcel de Badajoz reconvertida en centro de arte contemporáneo. Durante dos noches, este espacio se transformará en un punto de encuentro abierto, familiar y accesible, con presencia de artistas extremeños, propuestas nacionales y voces destacadas de la escena portuguesa actual.
Primeros conciertos, este viernes
La programación arrancará este viernes, 12 de junio, a las 21.00 horas, con las actuaciones de Ruiseñora, proyecto vinculado a Extremadura y Canarias, y Quentin Gas & Los Zíngaros, formación sevillana referente en la fusión entre flamenco, psicodelia y electrónica.
El concierto de Quentin Gas & Los Zíngaros supondrá, además, su primera actuación en Badajoz, dentro de una edición que apuesta por proyectos con una marcada identidad autoral y por nuevas formas de entender el folclore, la canción popular, la electrónica y el rock contemporáneo.
Maria Reis actuará por primera vez en España
La segunda cita del ciclo tendrá lugar el viernes 18 de septiembre, a partir de las 20.00 horas, con un cartel integrado por Maria Reis, J.Vega y Chaqueta de Chándal.
Entre los nombres destacados figura la portuguesa Maria Reis, una de las voces más respetadas de la nueva canción lusa contemporánea, que actuará por primera vez en España. También se presentará en primicia mundial el nuevo álbum de J.Vega, uno de los proyectos más singulares de la escena independiente extremeña.
La jornada se completará con Chaqueta de Chándal, banda barcelonesa que ofrecerá su primera actuación en Extremadura.
Un paisaje escénico en los jardines del museo
Además de la programación musical, los Conciertos en los Jardines del Meiac prestan especial atención a la experiencia escénica y a la integración de los conciertos con el espacio arquitectónico y natural del museo.
La iluminación de las palmeras, las intervenciones lumínicas y un diseño técnico específico volverán a transformar los jardines del Meiac en un paisaje escénico único dentro del circuito nacional.
Con esta segunda edición, el museo refuerza su papel como espacio de creación, encuentro y experimentación, ampliando su actividad más allá de las salas expositivas y situando a Badajoz en el mapa de las propuestas culturales contemporáneas del suroeste peninsular.
Programación
Viernes 12 de junio | 21.00 horas
Ruiseñora
Quentin Gas & Los Zíngaros
Viernes 18 de septiembre | 20.00 horas
Maria Reis
J.Vega
Chaqueta de Chándal
La entrada será gratuita hasta completar aforo.
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