El detenido por la muerte de David Salazar en Badajoz podría pasar a disposición judicial este sábado

El detenido por su presunta implicación en la muerte de David Salazar, el joven de 32 años que llevaba desaparecido desde el pasado domingo y que fue encontrado en el paseo de entrada de la barriada de Tulio, en Badajoz, podría pasar a disposición judicial este sábado.

Así lo ha explicado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, antes de participar este jueves en Mérida en el acto por el 43º aniversario de la constitución de la Asamblea de Extremadura, donde no ha confirmado si están previstas o no más detenciones relacionadas con el caso, que ha insistido se encuentra bajo secreto de sumario.

"Seguimos con las investigaciones. Está declarado el secreto del sumario, por lo tanto no puedo dar detalles de lo que estamos realizando. Hay secretos de las actuaciones y, lógicamente, la autopsia va por otra vía y se realizará en concreto calculo que en esta fecha y el detenido pasará a disposición judicial pasado mañana", ha declarado el delegado, quien ha recordado que el pasado lunes, día 8, fue interpuesta una denuncia por la desaparición del joven cuyo cuerpo ha aparecido sin vida.

Además, ha confirmado que se va a mantener un dispositivo de seguridad en la zona donde se habrían producido los hechos, la barriada de Suerte de Saavedra, para "tratar de mantener la seguridad ciudadana", ha afirmado.

Enorme profesionalidad y resolución "en tiempo récord"

Por otro lado, Quintana también ha destacado la "enorme profesionalidad" y el trabajo que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para la resolución de casos como éste en tiempo "récord". "Lo que está claro y yo quiero reflejar en este caso y lo estamos viendo en todos los casos la enorme profesionalidad de nuestra Policía Nacional y de la Guardia Civil, que son capaces de esclarecer casos como éste en un tiempo récord. Entonces creo que es importante indicar la profesionalidad que tenemos en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha apuntado.

Así, ha reconocido que no se puede evitar que sucedan hechos como este, aunque sí se es capaz de actuar "de manera inmediata" para su resolución. Además, ha insistido en la importancia de "confiar totalmente" en la Policía Nacional, en la Guardia Civil y en la colaboración de las policías locales.

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Finalmente, preguntado sobre los últimos sucesos en la ciudad de Badajoz, el delegado del Gobierno ha señalado que se trata de actuaciones "a veces aisladas que no tienen nada que ver unas con otras, otras veces sí", pero en las que los cuerpos y fuerzas de seguridad trabajan para su resolución. "Es verdad que estamos trabajando y a veces en algún caso, no por este caso en concreto, pero por algunos de los otros son grupos que tenemos muchas dificultades. Ya han sido detenidas varias personas por otros sucesos, tenemos a varios individuos que han ingresado en prisión y seguimos actuando", ha concluido.