Ecuextre 2026 abre sus puertas en Ifeba y convierte a Badajoz en la gran capital ibérica del toro y del caballo

La XVII edición de Ecuextre 2026, la Feria del Toro y del Caballo de Badajoz, ha abierto este jueves sus puertas en las instalaciones de la Institución Ferial de Badajoz (Ifeba) consolidada como una de las grandes citas del calendario ecuestre, taurino y agroganadero de la Península Ibérica. Durante los próximos cuatro días, la capital pacense volverá a convertirse en punto de encuentro para ganaderos, criadores, empresas, profesionales y aficionados procedentes de distintos puntos de España y Portugal.

La concejala de Ifeba, Elena Salgado, fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes destacando que la feria se ha convertido, tras diecisiete ediciones, en una referencia para ambos sectores. "Hoy abrimos la puerta a una nueva edición de un certamen que, tras 17 años de trayectoria, se ha consolidado como un gran referente de los sectores del caballo y del toro", ha afirmado.

Ecuextre trasciende al ámbito ganadero y deportivo

Salgado ha destacado además que Ecuextre trasciende el ámbito ganadero y deportivo. "Cuando hablamos de Ecuextre hablamos de caballo y de toro, pero también hablamos de empresa, de cultura, de turismo, de gastronomía, de formación, de innovación y de oportunidades", ha señalado. La edil ha subrayado también el carácter transfronterizo del evento, que "une a España y Portugal" y proyecta la imagen de Badajoz como una ciudad de referencia para ambos sectores.

Durante esta edición convivirán competiciones nacionales e internacionales, jornadas técnicas, actividades profesionales, exposiciones, espectáculos, presentaciones culturales y propuestas dirigidas al público familiar. Entre las principales citas destacan los concursos morfológicos de caballos de Pura Raza Española y Lusitana, las pruebas de doma clásica, doma vaquera y diversas exhibiciones ecuestres de primer nivel.

Exposición 'Toreros de plata'

El mundo del toro contará igualmente con un importante protagonismo. La gran exposición de esta edición, 'Toreros de Plata', rinde homenaje a los profesionales que desarrollan su labor como subalternos y que han contribuido al prestigio de la tauromaquia desde el esfuerzo y la discreción. La muestra recuerda especialmente la figura de Manolo Montoliu, uno de los banderilleros más admirados de la historia reciente del toreo.

Precisamente, Manolo Montoliu ha sido la personalidad del mundo del toro en ser reconocido durante esta edición de la feria. El banderillero y torero, fallecido en 1992, ha sido uno de los grandes referentes para los toreros de plata de todos los tiempos. Su hijo, José Manuel Montoliu, ha sido el encargado de recibir este galardón y ha agradecido el gesto hacia su padre.

José Manuel Montoliu recibe el reconocimiento a su padre, Manolo Montoliu, de manos del alcalde, Ignacio Gragera. / Jesús G. Hinchado

Ecuextre, "un auténtico referente"

El diputado provincial de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, ha destacado que Ecuextre es "un auténtico referente para los sectores arraigados a nuestro modo de vida" y un importante motor económico para el medio rural. En la misma línea se ha expresado la subdelegada del Gobierno en Badajoz, María Isabel Cortés, quien ha puesto en valor la capacidad de la feria para generar empleo, actividad económica y oportunidades de negocio vinculadas al caballo y al toro.

Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, Juan José García, ha recordado que la feria reúne cada año a más de 15.000 visitantes y constituye "un gran punto de encuentro para ganaderos, criadores, profesionales y aficionados". Además, ha defendido el peso económico y cultural que ambos sectores tienen para Extremadura.

La dimensión internacional de Ecuextre ha vuelto a quedar patente con la participación del secretario de Estado de Agricultura de Portugal, João Moura, quien ha destacado los profundos vínculos históricos, culturales y económicos que unen a ambos países en torno al mundo rural, el toro bravo y el caballo lusitano.

La importancia de las personas

Durante la inauguración, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha puesto el foco en las personas que sostienen el sector ecuestre y taurino, reivindicando el esfuerzo diario de ganaderos, empresarios, trabajadores y aficionados. El regidor ha recordado que "detrás de cada caballo, de cada toro, de cada ganadería y de cada empresa vinculada a este sector, hay personas", y ha destacado que son precisamente ellas quienes sostienen una actividad basada en años de dedicación y sacrificio. En este sentido, ha defendido la necesidad de otorgar una mayor visibilidad al sector y ha lamentado que "demasiadas veces se opina sobre vosotros sin conoceros y se juzga vuestro trabajo sin haberlo visto". Gragera ha insistido además en que "para opinar sobre una forma de vida, primero hay que conocerla", reivindicando la importancia de acercarse al campo y comprender la realidad de quienes trabajan en él los 365 días del año.

El alcalde ha subrayado la necesidad de mirar al futuro y garantizar el relevo generacional de actividades profundamente ligadas a la identidad de Extremadura. "Nuestro reto no es únicamente conservar una tradición, sino conseguir que haya gente dispuesta a engrandecer esa tradición y esa herencia", ha afirmado. Asimismo, ha defendido el papel de las administraciones como apoyo al sector, asegurando que "la Administración debe ser una guía de quienes crean riqueza" y que el Ayuntamiento de Badajoz "seguirá a vuestro lado". Gragera ha destacado la dimensión internacional de Ecuextre, una feria que, según señala, "tiene la suerte de ser internacional de manera natural" gracias a la convivencia entre profesionales españoles y portugueses. Además, puso en valor la exposición "Toreros de Plata", dedicada a figuras "fundamentales, imprescindibles y a veces invisibles" dentro del mundo taurino, antes de agradecer el trabajo de ganaderos, cuidadores, veterinarios, transportistas, patrocinadores e instituciones que hacen posible el crecimiento de la feria edición tras edición.

Una cita imprescindible

Para los expositores, Ecuextre representa una cita imprescindible dentro del calendario anual. Así lo explica Raúl Fretes Benítez, responsable de Hípica Badajoz, empresa especializada en artículos ecuestres. "Intentamos tener un poquito de todos los artículos relacionados con el caballo: doma clásica, salto, doma vaquera, acoso y derribo, zapatería, cinturones y ropa de vestir", señala. La firma, ubicada en Badajoz desde 2015, considera que la feria es fundamental para su actividad.

Raúl Fretes Benítez, responsable de Hípica Badajoz, en Ecuextre 2026. / J. H.

"Es una cita muy importante que llevamos mucho tiempo esperándola cada año. Para nosotros es imperdible; tenemos que estar sí o sí", afirma. Fretes destaca también el impacto económico del evento: "Es una facturación que nos ayuda mucho en una época en la que ya empieza a moverse un poquito menos el negocio y hace más calor. Para nosotros esta feria supone una facturación muy buena".

Entre los ganaderos participantes se encuentra Teresa Vara, criadora de caballos de Pura Raza Española en una explotación familiar situada en Olivenza. La ganadera subraya la estrecha relación histórica entre ambos sectores. "Ecuextre ha ido creciendo poco a poco y está muy relacionado el mundo del caballo con el del toro, porque están totalmente unidos", explica. Vara participa en esta edición con una potra de tres años dentro del concurso morfológico clasificatorio para SICAB, considerado la máxima referencia de la raza. "A mí me gusta llamarlo el campeonato del mundo del caballo de Pura Raza Española", comenta. Para la ganadera, el certamen desempeña un papel esencial en Extremadura. "Aquí se vive mucho del campo y el campo tiene el caballo y tiene el toro", destaca.

Teresa Vara, criadora de caballos de Pura Raza Española, en Ecuextre 2026. / J. H.

La dimensión internacional de Ecuextre también se refleja en la presencia de empresas portuguesas como Horsix, dedicada a la alimentación y suplementación equina. Su responsable, Alejandro Cabral, participa por cuarta vez en la feria y valora muy positivamente la experiencia. "Venimos todos los años porque es una feria muy buena y muy profesional. Es una oportunidad excelente para demostrar nuestro trabajo y lo que podemos hacer", asegura. Cabral destaca especialmente la capacidad del certamen para generar relaciones comerciales. "Se hacen muchos contactos y sí que origina negocios, pero sobre todo nos permite conocer mejor a los clientes y entender cuál es la mejor solución para cada uno de ellos". Además, resalta la organización y el ambiente del evento: "Me gusta mucho. Es una feria con muy buen ambiente, muy bien organizada y una gran oportunidad para estar junto a nuestros clientes y futuros clientes".

Con una programación que combina tradición, cultura, deporte, empresa y ocio, Ecuextre 2026 vuelve a situar a Badajoz en el centro de la actividad ecuestre y taurina de la Península Ibérica, consolidándose como uno de los mayores escaparates internacionales del caballo y del toro y reforzando el papel de la ciudad como puente natural entre España y Portugal.