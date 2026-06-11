Ecuextre abre hoy en Ifeba con más de 350 caballos y 150 jinetes

El mundo del caballo y el toro toma desde hoy las instalaciones de Ifeba, en Badajoz. Ecuextre, la Feria del Caballo y el Toro, inaugura este jueves su XVII edición, una cita que hasta el 14 de junio reunirá a más de 350 caballos, cerca de 150 jinetes y alrededor de un centenar de ganaderías y yeguadas de pura raza.

La feria ocupará la totalidad del recinto ferial, con más de 30.000 metros cuadrados dedicados a competiciones, exposiciones, actividad comercial, gastronomía y ocio. El certamen vuelve a reforzar así su papel como una de las grandes referencias del sector en España y Portugal.

La concejala del área, Elena Salgado, destacó en la presentación que Ecuextre se consolida como "la gran cita ibérica que volverá a reunir en un mismo espacio el mundo del caballo y el toro, dos sectores profundamente ligados a nuestra historia, nuestro territorio y nuestra identidad cultural".

Salgado también resaltó el impacto económico y turístico de una feria que convierte a Badajoz en punto de encuentro para profesionales, criadores, empresas, instituciones y aficionados.

Proyección internacional

La organización incide además en el carácter hispano-luso del evento, favorecido por la ubicación de Badajoz "en el corazón de la dehesa ibérica entre España y Portugal". La edición de este año contará también con creadores de contenido especializados, que contribuirán a acercar la feria a nuevos públicos.

Una de las principales novedades de esta edición será la incorporación de la I Copa Ibérica de Doma Clásica, promovida conjuntamente por la Asociación Portuguesa del Caballo Lusitano y la Asociación Española de Criadores de Caballos Pura Sangre Lusitano. Esta competición internacional tendrá en Ecuextre su sede inaugural y permitirá proclamar en Badajoz al mejor caballo lusitano de la Península Ibérica.

Otra de las novedades será la presencia de una tradicional carreta del Rocío tirada por bueyes de raza berrenda, que recorrerá el recinto ferial y se unirá a un desfile de moda taurina de la diseñadora Sofía Rivera. También habrá espectáculos flamencos y ecuestres, Amazonas de Portugal con equitación tradicional, una clase maestra de doma clásica impartida por el jinete y ganadero Ignacio Bravo y una exhibición de caballo Árabe en Vaquera el domingo.

El área taurina tendrá uno de sus grandes atractivos en la exposición temática 'Toreros de Plata', una muestra dedicada a los subalternos que acompañan a las figuras del toreo. La exposición reunirá vestidos, capotes, fotografías, objetos y otros elementos vinculados a 26 hombres de plata del panorama nacional, todos ellos con una trayectoria reconocida dentro de la tauromaquia.

La muestra incluirá además un homenaje a Manolo Montoliú, reconocido banderillero que perdió la vida en el ruedo de la Real Maestranza de Sevilla tras sufrir una cornada. Según ha explicado Salgado, el objetivo es que el visitante pueda "descubrir la historia, la importancia y la contribución de estos profesionales al arte de la tauromaquia".

En este mismo ámbito, Ecuextre 2026 rendirá reconocimiento a Alejandro Talavante con motivo del vigésimo aniversario de su alternativa. El torero extremeño visitará la feria hoy por la tarde para recibir este homenaje. También se reconocerá el 20 aniversario del matador Santiago Ambel Posada.

La feria será inaugurada oficialmente a las 12.00 horas y la entrada tendrá un precio de tres euros. Podrá adquirirse online en la web de la feria.

Estarán exentos de pago los niños hasta 12 años, los mayores de 65 años, los agentes comerciales con acuerdo AFE y las familias numerosas de carácter especial. Las familias numerosas de carácter general y las personas desempleadas tendrán una bonificación del 50%.