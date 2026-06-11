Fallece un hombre tras quedar atrapado bajo una tolva en una finca de Talavera la Real (Badajoz)

Un hombre de 59 años ha fallecido este jueves tras caerle encima una tolva en una finca situada en las proximidades de Talavera la Real, en Badajoz, según ha informado el 112 Extremadura.

El suceso se ha producido en la finca El Potosí, próxima a Villafranco, y todo apunta a que se trataría de un accidente laboral, ya que la víctima sería un trabajador de la explotación.

El Centro de Emergencias 112 Extremadura recibió una llamada alertando de que a una persona le había caído encima una tolva y se encontraba atrapada. Hasta el lugar fueron movilizados efectivos sanitarios del PAC de Talavera la Real y agentes de la Guardia Civil.

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También se han desplazado bomberos del Ayuntamiento de Badajoz, que han confirmado a este diario que el accidente se produjo sobre las 15.10 horas y que el peso aproximado de la estructura que cayó sobre la víctima podría rondar los 8.000 kilos.