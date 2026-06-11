La familia de David Salazar confía en la Justicia para una condena "ejemplar" tras su muerte

La representación letrada de la familia de David Salazar, ejercida por el bufete Cumbres Abogados, ha emitido este jueves un comunicado oficial en nombre de todos sus seres queridos tras el trágico desenlace de su desaparición. En el documento, la familia expresa el "profundo dolor" que atraviesa en estos momentos que califican como "absolutamente devastadores".

"Estamos rotos de dolor. David era un hijo, un padre, un familiar y un amigo profundamente querido, y su pérdida, en unas circunstancias tan terribles, ha provocado un sufrimiento imposible de expresar con palabras", manifiesta la familia de forma unánime.

Petición de respeto y agradecimientos

Los allegados del hombre han querido hacer una petición unánime basada en el respeto a la memoria y dignidad de David Salazar. Ante la gravedad de lo sucedido, solicitan que cualquier manifestación pública esté guiada por "la prudencia, la humanidad y la sensibilidad". Asimismo, han dedicado un espacio destacado para mostrar su agradecimiento a quienes se han volcado en el caso estos días.

Expresan su más sincera gratitud a los miembros del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Badajoz y a todos los agentes que participaron por el "enorme esfuerzo realizado" y el rápido esclarecimiento de los hechos, cuyo trabajo ha sido clave para aliviar una "angustia insoportable". También han expresado su aprecio de manera muy especial a todas las personas que, de forma desinteresada, ayudaron en la búsqueda, acompañaron a la familia y difundieron la desaparición: "La familia nunca olvidará ese apoyo", aseguran.

A partir de ahora, la acusación de David Salazar confía plenamente en que la Justicia actúe con "serenidad y firmeza" para dar una respuesta contundente y proporcionada a la gravedad de los hechos, buscando que se imponga una "condena ejemplar" el responsable.

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Finalmente, la familia ha rogado poder despedir a su ser querido en la más estricta intimidad, rodeados de sus allegados más cercanos, reiterando su petición de "respeto, silencio y humanidad" en estos momentos de dolor irreparable.