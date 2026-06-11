Fundación CB da un paso histórico en Badajoz donando 16 de sus edificios a entidades sociales

Fundación CB ha dado un paso histórico en su compromiso con el tejido asociativo y social de la provincia. La entidad ha formalizado el inicio de los procedimientos que darán paso a cesión definitiva de las titularidades de 16 edificios pertenecientes a la antigua Obra Social de Caja Badajoz. Estos inmuebles, valorados globalmente en unos 30 millones de euros, albergan a colectivos como Aspaceba, Cocemfe o Apnaba, entre otras organizaciones.

Esta iniciativa responde a la voluntad de la fundación de fortalecer el "tejido asociativo extremeño, garantizar la continuidad de proyectos sociales esenciales y dotar de mayor autonomía a entidades que llevan décadas trabajando por la inclusión y la calidad de vida de las personas con discapacidad". Al convertirse en propietarias de pleno derecho, las entidades ganarán estabilidad patrimonial a largo plazo.

Debido a la alta carga burocrática y administrativa que conlleva este traspaso, Fundación CB ha explicado que el proceso no será inmediato, sino que se ejecutará de forma paulatina a lo largo de los próximos cinco años. Además, la transmisión patrimonial se activará a petición de las propias entidades las cuales deberán cursar una solicitud formal a la actual propietaria de los edificios.

El orden de prioridad para tramitar los expedientes se establecerán atendiendo a las fechas de vencimiento de los contratos de uso actuales. Las primeras organizaciones que verán materializada esta donación serán Apnaba, Aspaceba Badajoz y Cocemfe. De hecho, la primera firma notarial se producirá mañana con Aspaceba.

El plan también beneficiará progresivamente a centros repartidos por toda la provincia de Badajoz, como Aprosuba 9 en Villanueva de la Serena, el centro de Alzheimer Tierra de Barros en Almendralejo, Adiser Horizonte en Castuera o Aprosuba 6 en Llerena.

Durante el acto, el presidente de la Fundación CB, Francisco La Moneda, ha resumido la esencia de esta iniciativa dirigiéndose a los representantes de los colectivos sociales: "Les estamos donando la casa de ustedes y de aquellos a los que más quieren".

Por su parte, el director general, Iván Manzano, ha incidido en los aspectos técnicos del plan y en la coordinación necesaria para este despliegue de cinco años, remarcando la importancia de calendarizar los trámites en función de los vencimientos de los actuales contratos, aunque algunos de ellos ya "están vencidos". Además, ha señalado que los edificios que se cederán se construyeron entre los años 1996 y 2010 y que, desde el momento de las asociaciones operan en los edificios, son estas las encargadas del mantenimiento del mismo. Por su parte, Fundación CB se va a seguir encargando de ayudar a mantener las actividades que se realizan en cada asociación, asegurando que la relación no va a cambiar.

El respaldo normativo e institucional ha venido de la mano del secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta de Extremadura, Luis Alfonso Hernández, quien ha intervenido para certificar la absoluta seguridad jurídica de la operación. Hernández ha elogiado el papel de la Consejería de Hacienda para dar una solución viable y fue tajante a la hora de disipar cualquier tipo de duda sobre el destino futuro de las infraestructuras: "El uso social está blindado y obligado por ley".

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El secretario general ha aclarado que el marco legal acordado "no abre puertas ni a la privatización ni a usos distintos", detallando que los acuerdos incluirán cláusulas y estrictas cargas registrales que prohíben expresamente la venta de los inmuebles, obligando que se destinen de forma permanente a fines sociales.