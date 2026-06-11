Arte
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge una exposición donde los libros se convierten en árboles
Estará disponible hasta el próximo 30 de julio en la sala Vaquero Poblador
El Hospital Centro Vivo de Badajoz acoge esta tarde, a las 19.30 horas, la inauguración de la exposición 'Cuando la palabra se vuelve silencio, la materia habla', de la artista salmantina Ana Sánchez.
En esta exposición, que estará disponible hasta el próximo 30 de julio en la sala Vaquero Poblador, Sánchez muestra cómo los libros, al mojarse, se pueden transformar en naturaleza. "De este modo los libros dejan de ser contenedores de ideas para volver a ser materia: fibra, pulpa, cuerpo. Con este gesto, deseo que nos replanteemos el pensar en la cultura como algo separado de la tierra que la sostiene", explica la artista.
Sobre la artista
Ana Sánchez nació en Salamanca, en 1964, aunque desde los tres años se instaló en Madrid. Estudió en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense, licenciándose con la especialidad de grabado. También realiza cursos de formación e investigación en la Fundación de Arte La Recova de Tenerife, en la Fundación Pilar Miró de Mallorca y en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid.
En estos 35 años de actividad artística ha trabajado con Galerías Madrid, en Tarragona, Badajoz y Málaga. Además, ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas tanto en España como en Francia, Italia, Marruecos, México, Puerto Rico, Bélgica, Suiza, China y Japón.
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