La Inmobiliaria Municipal de Badajoz licita la construcción de 89 viviendas protegidas

Paso adelante en nuevas promociones de vivienda protegida en Badajoz, impulsadas por la Inmobiaria Municipal (Inmuba), que se van a empezar a construir en breve y cuya inversión total ronda los 10 millones de euros.

Acaba de salir a licitación la construcción de 52 pisos en Cuartón del Cortijo y otros 7 en Marqués de Monsalud, en San Roque. En los próximos días se publicarán otras 30 de la segunda fase de la calle Hermanos Vidarte, en Ronda Norte.

El plazo de ejecución para las de Cuartón del Cortijo es de 30 meses, mientras que para las de las siete viviendas es de 12 meses, según figura en sus pliegos de condiciones. La adjudicación de estas promociones ya se ha sorteado.

¿Cómo son y cuánto cuestan?

En el caso de las nuevas viviendas del Cuartón del Cortijo, según detalla el ayuntamiento, son VPO de tipología residencial colectiva en las parcelas 4.1.2 y 4.1.3 del sector. La promoción contará con viviendas de entre 57 y 90 metros cuadrados útiles, distribuidas en tipologías de 2, 3 y 4 dormitorios. El precio de los pisos partirá desde los 85.000 euros. Como referencia, la vivienda tipo dispondrá de tres dormitorios y una superficie útil de 85,43 metros cuadrados, con un precio estimado de 125.590,64 euros. También contarán con garajes y trasteros. La inversión prevista para esta actuación asciende a 6.048.314 euros, lo que supone una de las promociones públicas de vivienda más importantes impulsadas en los últimos años en la ciudad.

También se encuentra en licitación la construcción de las 7 viviendas situadas en la calle Marqués de Monsalud, en San Roque, igualmente con garajes y trasteros, con una inversión de 1.178.680 euros.

Además, el ayuntamiento asegura que en los próximos días se publicará la licitación de la construcción de las 30 viviendas correspondientes a una segunda fase de las que ya se encuentran en ejecución en la calle Hermanos Vidarte, todas ellas bajo régimen de protección oficial.

Para el alcalde, Ignacio Gragera, Inmuba es "una herramienta fundamental para facilitar el acceso a la vivienda y dar respuesta a una de las principales preocupaciones de los vecinos, especialmente entre los jóvenes y las familias con mayores dificultades para acceder al mercado residencial".

También ha señalado que “en los últimos años esa promoción inmobiliaria se ha ido acelerando y materializando".

Cuando en abril el pleno de la corporación municipal aprobó la cesión de suelo para la construcción de estas viviendas, el concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, señaló que las obras comenzarían este mismo año.