El PSOE de Badajoz ve insuficiente los cambios en líneas de autobuses y echa en falta mejorar las frecuencias

El Grupo Municipal Socialista considera que la reorganización de las líneas de autobús presentada hoy por el Ayuntamiento de Badajoz incorpora algunas mejoras puntuales, pero no resuelve de forma clara algunas de las principales demandas de los usuarios, especialmente en materia de frecuencias y cumplimiento efectivo de los horarios.

El PSOE valora positivamente algunas medidas concretas, como la mejora de la conexión con La Pilara durante fines de semana y festivos, la incorporación de nuevas paradas en el polígono industrial El Nevero o determinados ajustes de recorrido que responden a situaciones conocidas desde hace tiempo. Sin embargo, entiende que buena parte de los cambios anunciados son correcciones que podrían haberse realizado meses atrás sin necesidad de esperar a una reorganización general de la red. Por otra parte, a pesar de su expansión, Cuartón Cortijo sigue sin bus.

"Muchos de estos ajustes no deberían esperar a grandes presentaciones periódicas como la pretendida en el día de hoy, especialmente cuando se trata de cambios de parada, evitar puntos conflictivos o mejoras de recorrido que pueden aplicarse sobre la marcha. Una concejalía de Transportes eficaz debe tener capacidad de reacción continua y no limitarse a acumular modificaciones durante meses para presentarlas después como una gran reforma", señalan.

Los socialistas reconocen el trabajo técnico realizado para intentar reducir incidencias y adaptar algunos recorridos a la realidad actual de la ciudad. No obstante, consideran que después de un año de trabajo los resultados presentados son más discretos y decepcionantes de lo que cabría esperar.

El PSOE advierte además de que, si estos cambios pretenden responder a las quejas acumuladas sobre el servicio, el Ayuntamiento debe evitar que la solución genere nuevos problemas. Para ello será necesario trabajar con tiempos de recorrido realistas y comprobar si las modificaciones consiguen realmente reducir retrasos e incidencias que llevan años produciéndose en algunas líneas ante la indiferencia del equipo de gobierno del PP.

El impacto económico

El Grupo Socialista también muestra sus serias dudas sobre que esta reorganización pueda desarrollarse sin un mayor coste económico y sin repercusiones sobre la carga de trabajo de la plantilla. Si se amplían recorridos, se modifican itinerarios y se pretende mejorar la puntualidad, el ayuntamiento debe explicar con claridad cómo piensa conseguirlo y qué impacto tendrá sobre el contrato del servicio. Tampoco hubiera sobrado conocer el coste real de ampliar el horario del microbús del Casco Antiguo o de poner en marcha los servicios hacia la Base General Menacho.

Otro aspecto que requiere una explicación más detallada es la ampliación del horario del microbús gratuito del Casco Antiguo. El PSOE considera razonable conocer qué objetivos persigue esta medida y qué datos justifican una ampliación tan significativa de un servicio que actualmente registra una utilización muy reducida. Presentarlo también como un recurso turístico suena más a ocurrencia que a planificación seria de movilidad, como cuando denominaron intercambiador de transportes al aparcamiento de Godoy.