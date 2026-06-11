La supresión de una maestra en el colegio de Los Colorines de Badajoz "no es definitiva"

«Se trata de una propuesta no definitiva». Es la respuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura a raíz de las protestas que están protagonizando los padres del colegio Santa Engracia de Badajoz tras saber que el próximo curso el centro contará con una maestra menos en Educación Infantil. En lugar de tres maestras habrá dos, para los alumnos de 3, 4 y 5 años. Este colegio acoge a los niños de Los Colorines.

A preguntas de este diario sobre los motivos, Educación argumenta que «este grupo mixto se presenta como una propuesta prudente y proporcionada a los datos reales de escolarización del centro, optimizando los recursos disponibles y garantizando la continuidad pedagógica del alumnado». Son las razones que justificarían la decisión de suprimir una plaza.

Atención preferente

Pero en el colegio sostienen que es un centro educativo de atención preferente que se encuentra en un entorno complicado, con problemas de escolarización, que no puede medirse como el resto de colegios, pues las familias no acuden siempre en el periodo de escolarización establecido, sino que empiezan a preocuparse cuando llega septiembre y además a lo largo del niño van llegando más niños, familias portuguesas, que suelen tener muchos hijos. La comunidad educativa tampoco entiende esta decisión, si llega a tomarse de manera definitiva.

Defiende que la tendencia es bajar la ratio, no quitar plazas. Ahora hay tres maestras, con la supresión se quedarían dos, se tendrían que unir niños de distintas edades y en caso de ausencia de una de ellas estaría solo una.

Esta semana han vuelto a manifestarse los padres a las puertas del colegio para insistir en que no se suprima una maestra de Educación Infantil. «Quitar una maestra es quitar dos manos» y «Menos pantallas y más maestras», han sido sus proclamas, que han repetido sujetando pancartas: «¿Aquí vas a recortar? ¡No conoces nuestra realidad!».