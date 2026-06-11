'Momentos' muestra en Badajoz lo que no se ve de la tauromaquia

Víctor Pinto inaugura su nueva colección fotográfica basada en la parte oculta del espectáculo taurino en la Sala Vaquero Poblador, de la Diputación de Badajoz, desde el 11 de junio hasta el 4 de julio . La recopilación no es una simple selección de imágenes de lances del ruedo, sino un viaje al corazón de la fiesta en el que el autor logra desnudar la tauromaquia y mostrar su estado mas puro: el de la emoción contenida y la belleza del peligro. El artista ha querido meterse de lleno en la lidia de toros para enseñar los momentos mas especiales y que, normalmente, se escapan al aficionado que está en la grada.

Al preguntarle por qué decidió romper con el canon tradicional y pasar de la foto del pase de capote o muleta, Pinto deja claro que el mundo del toro es muchísimo más amplio y rico de lo que parece a simple vista. "La tauromaquia tiene algo más que el pase de muleta o el pase de capote", explica el fotógrafo. Además, ha añadido que "el mundo del toreo tiene momentos que hay que buscarlos y enseñarlos a la gente: momentos de recogimiento, de éxtasis, de entrega, de felicidad y por qué no... momentos de peligro. Entonces, hay que reflejarlos y hay que documentarlos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellos"

El ojo del fotógrafo: los protagonistas del callejón

El encanto de esta colección está precisamente en el enfoque que Víctor le da a sus fotografías. Él desvía la mirada hacia esos rincones del callejón y del patio de cuadrillas que están llenos de vida y de tensión. Su cámara no solo persigue a los matadores famosos, sino que reparte el protagonismo entre todas esas personas que se juegan el tipo en la plaza y que muchas veces pasan desapercibidas. Además, la obra rinde un homenaje explícito al legado de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz, que es una cantera de figuras del toreo.

En la colección, algunas obras como 'Habano' o 'Mirada perdida', muestran, en blanco y negro, la tensión de los toreros antes de salir al ruedo. Mientras tanto, otras obras como 'Gozo' o 'Agua por ustedes', muestran la satisfacción de un paseíllo triunfal en la plaza a todo color.

El fotógrafo Victor Pinto junto al diputado del Área de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas en la inauguración de la exposición / A.M.

"En estas fotos prácticamente la mayoría son matadores, pero a los banderilleros también se les presta atención, a los mozos de espada, a los picadores, a todo el mundo que está en una plaza de toros", afirma Pinto cuando cuenta en que se fijan sus ojos durante la corrida. Además, el fotógrafo añade que busca el momento preciso y "esos dos segundos de algo diferente que te ofrecen durante ese instante.

Emociones humanas

Víctor se muestra muy orgulloso de exponer en Badajoz y confiesa que lo más curioso e inesperado que ha logrado cazar con su objetivo son las expresiones de los protagonistas cuando están pasando de todo menos calma antes de salir al ruedo. "Y es que, al final, lo que más engancha de esta exposición es ver cómo las emociones humanas saltan a la vista de una forma muy real". Finalmente, afirma que las caras y la expresión que ponen los toreros te hace "transmitir muchísimo" a la gente que está en el palco o en la butaca ya que desde esa perspectiva no se aprecia.

Por otra parte, al acto de inauguración no faltó el diputado del Área de Cultura de la Diputación, Ricardo Cabezas, quien ha destacado la satisfacción de "abrir nuevamente la Vaquero Poblador a la tauromaquia" y alaba la capacidad de Pinto para reflejar "las emociones que no siempre percibe el público desde sus asientos"

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La exposición 'Momentos' se puede visitar de manera totalmente gratuita hasta el próximo 4 de julio. Es el plan perfecto para pasarse por allí, descubrir la otra cara de la plaza de toros y descubrir esos pequeños detalles que Víctor ha conseguido congelar para siempre.