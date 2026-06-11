Teatro
Createatro lleva a escena una reflexión sobre la amistad
La producción, escrita y dirigida por la propia escuela de interpretación, reúne sobre el escenario a sus grupos de adultos y adolescentes
Alejandro Martín G.
La Escuela de Interpretación Createatro presenta su nueva producción teatral, una obra escrita y dirigida por la propia compañía que pone el foco sobre un pilar fundamental de nuestra sociedad actual: las relaciones humanas y, más concretamente, los vínculos afectivos que eligen crear los humanos.
La puesta en escena correrá a cargo de un elenco muy especial y diverso, formado por los alumnos de primer y segundo curso de adultos, quienes compartirán tablas con el grupo de adolescentes de la escuela. Juntos darán vida a un mosaico de historias donde la amistad es la gran protagonista absoluta. A través de diferentes piezas y personajes, el montaje invitará al espectador a reflexionar sobre cómo en la vida cada día cobran más importancia estos lazos. Bajo la premisa de que "la familia no se elige, pero la amistad sí", la función lanza un mensaje claro y emotivo al público: la necesidad de cuidar a nuestros amigos, ya que la mayoría de ellos nos acompañarán toda la vida.
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