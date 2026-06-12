El aeropuerto de Badajoz hace historia en mayo al superar los 10.000 pasajeros en un solo mes

El aeropuerto de Badajoz ha alcanzado en este pasado mes de mayo un nuevo récord histórico, superando por primera vez la barrera de los 10.000 pasajeros mensuales y consolidando su tendencia de crecimiento sostenido.

Según los datos publicados por Aena, el aeropuerto registró en mayo un total de 10.598 pasajeros, lo que supone un incremento del 21 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

La actividad operativa también ha experimentado un fuerte impulso, con 497 operaciones, un 66,2 por ciento más que en mayo de 2025, reflejo -según indica en nota de prensa la Administración regional- de la mayor oferta de vuelos y del incremento de la demanda tanto en desplazamientos laborales como turísticos.

Más de 46.800 pasajeros en lo que va de año

En el acumulado del año, el aeropuerto de Badajoz suma ya 46.856 pasajeros entre enero y mayo, un 18,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2025. Las operaciones también crecen de forma significativa, alcanzando las 1.842 en lo que va de 2026, lo que representa un aumento del 26,9 por ciento interanual.

El tráfico interanual -de junio de 2025 a mayo de 2026- asciende a 114.353 pasajeros, con un crecimiento del 22,5 por ciento respecto al periodo anterior, consolidando al aeropuerto como una infraestructura clave para la conectividad de Extremadura.

Estas cifras confirman, según la Junta, la recuperación y expansión del Aeropuerto de Badajoz y refuerzan su compromiso con la mejora de la movilidad aérea en Extremadura.

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En esta línea, el Gobierno autonómico incrementará en un 23 por ciento la cuantía destinada a sufragar las rutas con Madrid y Barcelona en el próximo contrato correspondiente a 2027 y 2028, garantizando así la continuidad y el fortalecimiento de unas conexiones esenciales para el desarrollo económico y social de Extremadura.