La artista Ana Sánchez transforma objetos urbanos en arte en una exposición en Badajoz

La Sala Vaquero Poblador de El Hospital Centro Vivo de Badajoz acogerá la exposición 'Cuando la palabra se vuelve silencio, la materia habla', de la reconocida artista Ana Sánchez. La muestra, que fue inaugurada el 11 de junio, estará disponible hasta el día 31 del próximo mes.

Durante la presentación, la artista compartió la íntima conexión que mantiene con los elementos urbanos que componen sus piezas, y explicó que los materiales utilizados en sus obras se los ha encontrado por la calle y les ha dado una segunda vida: "Para mí el reciclaje es visceral, está en mis genes”. En este sentido, la autora ha ahondado en el trasfondo conceptual y emocional de la colección, señalando que “la palabra nos ayuda a entendernos profundamente, pero también es necesario romper esa palabra, ahondar en los sentimientos más profundos”. Es por ello que, según ha detallado, el recorrido de la exposición realiza un tránsito que va “desde la intimidad de la palabra hasta los gritos de los carteles publicitarios; a partir de ahí la materia empieza a coger valor”.

Por su parte Ricardo Cabezas, diputado del Área de Identidad Cultural, Deportes y Juventud, Bienestar Social y Cooperación Internacional, ha elogiado la sólida trayectoria de la artista, manifestando que es "un auténtico privilegio acercarnos a la obra de esta creadora, cuyo hacer riguroso y sensible emociona por su indiscutible belleza, cuidado y plasticidad". Cada pieza expuesta, ha apuntado el diputado, deja entrever el rastro de un trabajo profundamente artesanal y la honestidad de un proceso creativo que sabe otorgar a la materia todo el tiempo necesario.

Compromiso con la cultura accesible

En el marco de esta presentación, el diputado también ha querido recordar el firme y constante compromiso estratégico de la Diputación de Badajoz con el desarrollo social y cultural de los municipios de la provincia, incidiendo en la vocación de "llevar la cultura de la máxima calidad, en sus diferentes expresiones, a toda la ciudadanía y de forma totalmente gratuita".

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Desde la institución provincial se concibe el acceso libre a las artes y el pensamiento reflexivo como un derecho fundamental y un pilar clave para el equilibrio territorial. Potenciar este tipo de actividades y abrir espacios de primer nivel ayuda a dinamizar el tejido rural, fortalecer la identidad de los pueblos y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia, contribuyendo activamente a la vertebración del territorio frente al reto demográfico.