Crimen de David Salazar
El autor confeso de la muerte de David Salazar en Badajoz le debía 2.250 euros
Tras la declaración del detenido ante la jueza, el abogado de la familia confirma el móvil económico
2.250 euros. Es la cantidad que el autor confeso del crimen de David Salazar Expósito adeudaba a la víctima. Él mismo llamó a David Salazar para quedar con él en el establecimiento para hablar de la devolución de ese dinero, que le había prestado 15 días antes. Ha reconocido que se sintió "presionado y amenazado" por la víctima, que forcejearon y que acabó con su vida.
Así lo ha declarado ante la jueza de instrucción que lleva la causa, Beatriz Biedma, este viernes por la mañana.
Según el abogado de la familia del fallecido, Fernando Cumbres, se confirma así el móvil económico.
El detenido solo ha respondido a las preguntas de su abogada y de la magistrada, pero no a las de la fiscalía ni las de la acusación particular.
Cumbres ha señalado que de la comparecencia ante la jueza se desprende que fue un crimen "premeditado", que el detenido ha relatado con "tranquilidad" y "sin signos de arrepentimiento", pese a la "escabroso de los hechos".
Lo golpeó con un martillo, aunque no ha sabido decir cuantas veces, que aún no ha sido localizado por la policía.
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