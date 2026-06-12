El Ayuntamiento de Badajoz oferta 12 cursos de formación para 190 desempleados con una beca máxima de 1.620 euros

El Ayuntamiento de Badajoz lanza una nueva campaña del proyecto Conectando Oportunidades Laborales en Badajoz (Colba). Lo hace programando 12 nuevos cursos que tendrán una capacidad máxima de 190 alumnos. Elena Salgado, concejala de Formación y Empleo, ha presentado todos los detalles de esta nueva edición que incorpora dos nuevos itinerarios dedicados a socorrismo y limpieza.

Las preinscripciones podrán realizarse desde el 12 de junio hasta el día 30 del mismo mes y las actividades formativas comenzarán en julio. El objetivo de este programa es "mejorar la empleabilidad y la formación para el empleo a través de itinerarios de inserción laboral", según ha detallado la concejala.

Los cursos

En esta nueva edición habrá 12 itinerarios diferentes con las siguientes temáticas: habilitación para la docencia en grados A, B y C; conducción profesional de vehículos; socorrismo; transporte sanitario; vigilancia, seguridad privada y protección de personas; atención sociosanitaria a personas dependientes; gestión de llamadas de teleasistencia; limpieza; actividades auxiliares de almacén; introducción al portugués para la comunicación con clientes; habilidades digitales para tareas administrativas y servicios auxiliares de peluquería.

De ellos, nueve están vinculados a certificados de profesionalidad y otros tres sin certificado (introducción al portugués; habilidades digitales y servicios auxiliares de peluquería). Cada itinerario incluye "formación específica, transversal, complementaria, tutoría y orientación y prácticas profesionales tutorizadas".

Asimismo, los certificados de profesionalidad y sin el

Los destinatarios

Estos cursos van dirigidos, como ha explicado Salgado, a personas "demandantes de empleo, priorizando los colectivos más alejados del mercado laboral". Al mismo tiempo, ha señalado que los colectivos prioritarios son "las personas desempleadas de larga duración, las personas mayores de 45 años, las personas con una discapacidad igual o superior al 33%, nacionalidades de terceros países, participantes pertenecientes minorías y otras personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad".

Así, se incluyen "aquellas que se encuentran en situación o riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación". Todos y cada uno de estos condicionantes deben estar acreditados por un informe de servicios sociales.

Las inscripciones

Elena Salgado ha explicado que aquellos que estén interesados en realizar los distintos cursos podrán realizar la inscripción a través de la página web del Ayuntamiento de Badajoz cumplimentando la solicitud y adjuntando la documentación que se requiera en cada uno de los casos. Los plazos para inscribirse estarán abiertos desde el viernes 12 de junio a las 12.00 horas hasta el 30 de junio a las 23.59. Para resolver dudas pueden dirigirse al centro de formación del Cerro de San Miguel llamando por teléfono.

Los requisitos básicos para acceder a esta formación son los siguientes: ser demandante de empleo en el Sexpe; no estar dado de alta en la Seguridad Social; pertenecer aun colectivo catalogado como vulnerable; estar empadronado en Badajoz o sus pedanías y cumplir con los requisitos académicos necesarios en función del nivel del curso.

Salgado ha detallado que en los casos de los itinerarios de habilitación para la docencia; vigilancia seguridad y protección de personas; socorrismo y servicios auxiliares de peluquería "no es necesario pertenecer a ningún colectivo vulnerable, únicamente se requiere estar desempleado e inscrito como demandante de empleo". Tras realizar la inscripción las técnicos de Colba contactarán con los candidatos con el fin de hacerle una entrevista y "evaluar la motivación, la actitud y el interés del futuro alumno".

Las becas

Estos alumnos contarán con un sistema de becas, según ha explicado Elena Salgado: "Los alumnos participantes en las acciones formativas que cumplan con los requisitos establecidos pueden contar con una ayuda económica de 13,45 euros al día lectivo del curso una vez comprobada la participación del alumno en la acción formativa y en función de su asistencia".

Estos participantes tendrán derecho a esta ayuda económica "siempre y cuando carezcan de rentas o ingresos de cualquier naturaleza iguales o superiores al cómputo mensual del 75% del indicador púbico de rentas".

La concejala ha puesto el ejemplo de los alumons de transporte sanitario que cuenta con una duración total de 615 horas formativas percibirán 1.620 euros cuando hayan finalizado la totalidad del curso y "en el caso de los servicios auxiliares de peluquería serán 698 euros por las 265 horas".

Datos de Colba

Este proyecto se inició en agosto de 2025 y hasta la fecha se han finalizado 11 itinerarios formativos con más de 140 alumnos formados y en la actualidad existen otros siete cursos en los que hay 98 personas recibiendo la formación.

La concejala ha puesto ejemplos de contratación tras la finalización de "las prácticas han contratado a seis en transporte sanitario y dos en atención sociosanitaria" recientemente. Con este fin, se realizan estos cursos de formación que dotan de capacidades a las personas desempleadas.