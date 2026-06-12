El campamento Divermuba vuelve a Badajoz con 60 plazas gratuitas para acercar el arte a los más pequeños

Niños y niñas de entre 6 y 12 años volverán a aprender jugando durante el mes de julio con la segunda edición del Campamento de verano Divermuba, una iniciativa gratuita impulsada por el Museo de Bellas Artes de Badajoz para fomentar la creatividad, el juego y la diversión entre los más jóvenes.

El proyecto permitirá que 60 participantes experimenten con actividades como la pintura sobre lienzo, el uso de témperas, el modelaje de figuras, los juegos de pistas, las proyecciones, los disfraces inspirados en protagonistas de las obras del museo e, incluso, el videojuego propio del Muba.

Durante la presentación, el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, ha destacado que se trata de "una propuesta gratuita que une educación, creatividad, patrimonio y diversión". El objetivo, ha añadido, es "acercar la cultura a la ciudadanía desde edades tempranas y convertir nuestros espacios culturales en lugares vivos y participativos".

Creatividad y patrimonio desde la infancia

Con esta iniciativa, el Museo de Bellas Artes de Badajoz busca difundir el patrimonio artístico entre los más jóvenes y reforzar su programación educativa y divulgativa. Una línea de trabajo que, según ha recordado Cabezas, se ha venido desarrollando en los últimos años con "experiencias exitosas" como la creación de un videojuego y un cómic propios.

Por su parte, la directora del Muba, Maite Rodríguez, ha subrayado la importancia de "educar desde la infancia" en el conocimiento y respeto del patrimonio artístico, al mismo tiempo que se fomenta la formación y la creatividad mediante una amplia variedad de juegos y actividades.

Rodríguez también ha destacado la buena acogida de este proyecto, que nació el pasado año y cuyas inscripciones se agotaron en un solo día. Debido a las obras que se están llevando a cabo en el museo, tanto el año pasado como este, el límite de participantes será de 60 niños. No obstante, ha avanzado que en el futuro el Muba contará con "un espacio específico para el público infantil".

Fechas, horarios e inscripciones

La técnica de Museo y responsable del campamento, Irene Santiago, ha explicado que el Campamento Divermuba estará limitado a 60 participantes, repartidos en tres semanas con 20 plazas cada una. Se desarrollará siempre de martes a viernes: del 7 al 10, del 14 al 17 y del 21 al 24 de julio, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

Entre las actividades previstas figuran la pintura, los juegos de disfraces, ejercicios de memoria, adivinanzas y el videojuego propio del Muba, en el que los propios empleados del museo se convierten en protagonistas. Además, habrá otras propuestas que la organización prefiere mantener en secreto para sorprender a los participantes.

La inscripción será gratuita y podrá realizarse a partir del 15 de junio a las 12.00 horas mediante el formulario que estará disponible ese día en la sección "Destacados" de la web principal de la Diputación de Badajoz.

Además de los datos personales, edad y teléfono de contacto, las familias deberán seleccionar la semana deseada entre las tres disponibles. Una vez cumplimentado, el formulario podrá enviarse al correo electrónico isantiagop@dip-badajoz.es. Las reservas se realizarán por orden de llegada.

Noticias relacionadas

Ricardo Cabezas, Maite Rodríguez e Irene Santiago, durante la presentación del Campamento de verano. / Cedida

El número máximo de solicitudes por cada dirección de correo electrónico será de dos, salvo en el caso de familias con un número mayor de hermanos. Una vez completado el aforo previsto, de 20 participantes por semana, se habilitará una lista de reserva.