Así es el cartel de la Feria de San Juan 2026 de Badajoz

A una semana de que Badajoz comience la celebración de la feria que dedica a su patrón, la Feria de San Juan 2026, el concejal del área, José Antonio Casablanca, ha dado a conocer el cartel que lo anuncia, una tradición que se mantiene año tras año a través de un concurso que permite a autores noveles darse a conocer, en lugar de profesionalizar la elección. La Feria de San Juan se celebra del 19 al 28 de junio.

El cartel elegido por el jurado está firmado por Ismael Tena, natural de la localidad pacense de Higuera de la Serena, fotógrafo de profesión. No ha podido asistir a la presentación de su diseño por motivos de trabajo. El jurado está compuesto por profesionales relacionados con el mundo del arte y del diseño gráfico.

Dos ferias

El cartel elegido representa claramente diferenciadas la Feria de Día y la de Noche, con distintos colores y, en el centro, la Puerta de Palmas, todo un símbolo de la ciudad, que además es la portada del recinto ferial. A la izquierda, con colores cálidos, está la Feria de Día, con banderines, la Torre de Espantaperros y palmeras de la Alcazaba. A la derecha, con tonos más fríos nocturnos con la mitad de la portada iluminada, los fuegos artificiales, un espectáculo que se celebra la noche de San Juan y que atrae a las inmediaciones del puente de Palmas a miles de personas para disfrutarlos. También aparece la silueta de la noria, que nunca falta en el ferail. Debajo de Puerta de Palmas, la gente se dirige a la entrada para disfrutar de estos días de diversión.

Noticias relacionadas

El concejal ha explicado que se han presentado carteles "de todo tipo", artesanales y digitales. El elegido es un trabajo digital ilustrado mediante herramientas de diseño. "El jurado ha entendido que Ismael Tena ha sabido plasmar perfectamente lo que representa la Feria de San Juan". Según Casablanca, se han presentado muchas propuestas, que han destacado por su calidad.