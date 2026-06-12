Cerro Gordo arranca hoy sus fiestas con Nayara Madera, Joaquín Muñino y José Luis Contador

El barrio de Cerro Gordo, en Badajoz, inicia hoy su 'Gran Feria Mirador de Cerro Gordo 2026', una cita festiva que se celebra durante los días 12, 13 y 14 de junio con una amplia programación pensada para vecinos, familias y visitantes.

Las fiestas, organizadas por la asociación de vecinos, contarán con actividades infantiles, exhibiciones, actuaciones musicales, baile, flamenco, pancetada solidaria, coches clásicos y modificados, además de la tradicional fiesta de la espuma como cierre de feria.

La feria arrancará esta tarde, a las 20.30 horas, con el pregón inaugural a cargo de Justo Macías, docente, escritor y vecino del barrio, que dará inicio oficialmente a las fiestas vecinales. A continuación, a las 21.00 horas, se celebrará una exhibición de karate, seguida a las 21.15 horas por el espectáculo para niños 'Festiocio'.

La noche continuará a las 22.15 horas con Puro Flamenco, con la participación de los artistas Nayara Madera y Joaquín Muiño. Más tarde, a las 23.30 horas, se desarrollará un taller de iniciación a la bachata con Latinfeeling.

La jornada finalizará a las 00.00 horas con la actuación del cantante pacense José Luis Contador.

Programación infantil

El sábado comenzará con actividades para los más pequeños. De 11.00 a 14.00 horas se celebrarán diversos talleres y a medio día una pancetada solidaria. Ya por la noche, a las 21.00 horas, habrá una actividad infantil con personajes. Posteriormente, a las 21.45 horas, tendrá lugar la exhibición de El Cisne Negro.

La programación continuará a las 22.15 horas con una exhibición de Latinfeeling. A las 23.00 horas será el turno de la actuación de Fran e Ivette, y la jornada concluirá a las 00.30 horas con DJ.

El broche final

El domingo, último día de las fiestas del barrio, arrancará a las 11.00 horas con una exhibición de coches clásicos y modificados, a cargo de EMF Extremadura Motor Fest.

El cierre de la feria llegará a las 13.00 horas con la fiesta de la espuma en la plaza Conde de la Torre del Fresno, una actividad pensada especialmente para poner el broche final a tres días de convivencia, música y diversión en el barrio.

Noticias relacionadas

El cartel del pregón de Justo Macías. / Cedida

Con esta programación, la 'Gran Feria Mirador de Cerro Gordo 2026' se consolida como una de las citas destacadas del calendario vecinal, reuniendo actividades para todas las edades y una completa oferta de ocio durante todo el fin de semana.