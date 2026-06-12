El Club Atletismo Badajoz se juega la permanencia en Primera División

El Maven-Club Atletismo Badajoz afronta este sábado, 13 de junio, una de las citas más importantes de la temporada. El equipo masculino competirá en Durango en la Final por la Permanencia del Campeonato de España de Clubes de Primera División – Liga Joma, con el objetivo de certificar su continuidad en una de las grandes categorías nacionales del atletismo por clubes.

La entidad pacense llega a esta jornada decisiva con buenas expectativas después de completar una notable segunda jornada de competición, en la que logró recortar distancias y reforzar sus opciones de permanencia. El club pacense ocupa actualmente la 12ª posición provisional de la clasificación general de Primera División, con margen respecto a las dos últimas plazas, que son las que determinan el descenso a Segunda División.

La final de Durango reunirá a ocho clubes que pelearán por mantener la categoría: Córdoba Patrimonio C.A.C., Durango Kirol Taldea, Super Amara BAT, At Badajoz – Extremadura, Club Atletismo Narón, Hiru-Herri, Atmo. Portugalete y R.C. Celta. La competición se disputará en jornada de tarde, entre las 17:00 y las 20:45 horas, y será decisiva para establecer la clasificación final de la temporada.

El formato de esta última jornada obliga a cada club a presentar un atleta por prueba y un equipo en cada relevo, por lo que la regularidad, la capacidad competitiva y la fortaleza colectiva serán claves para conseguir el objetivo. En juego estará no solo una clasificación, sino la consolidación del proyecto deportivo del Club Atletismo Badajoz en el panorama nacional.

Una segunda jornada para creer

El equipo llega a Durango tras una segunda jornada muy positiva en Pamplona, donde consiguió cinco victorias: tres individuales y dos en relevos. Jorge Hernández se impuso en los 100 metros, David García Zurita venció en los 200 metros, Arturo Armisén ganó los 110 metros vallas y el club firmó también el triunfo en los relevos 4x100 y 4x400.

Estos resultados reflejan el buen momento competitivo del conjunto pacense y alimentan la confianza de cara a la cita definitiva.

Desde el club se afronta esta final con ambición, responsabilidad e ilusión por seguir haciendo crecer al atletismo extremeño. La presencia del Maven – Club Atletismo Badajoz en esta fase decisiva confirma la evolución de la entidad y su capacidad para competir frente a clubes históricos del atletismo nacional.

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La cita de Durango será, por tanto, una oportunidad para culminar la temporada con el gran objetivo cumplido: mantener al Club Atletismo Badajoz en Primera División y continuar consolidando un proyecto que sigue dando pasos firmes dentro y fuera de la pista.