La Feria de San Juan de Badajoz estrenará novedades en el recinto ferial

Se acerca la Feria de San Juan 2026, que Badajoz celebra del 19 al 28 de junio, y este viernes el ayuntamiento ha dado a conocer la programación, así como las principales novedades, todas ellas en el recinto ferial de Caya.

Para explicar los detalles ha comparecido el concejal de Ferias y Fiestas, José Antonio Casablanca, que ha destacado que a estas alturas el ferial "está ya prácticamente montado" e incorpora algunos cambios. Entre ellos, se ha ensanchado la calle de las casetas pequeñas fijas que se adjudicaron por 5 años. Se ha ensanchado "para mejorar la accesibilidad y la seguridad" en este tramo, donde había una hilera de árboles en medio que, según ha detallado Casablanca, se habían quedado pequeños y la mayoría estaban enfermos. Además, estorbaban por motivos de seguridad, pues impedían que pasasen ambulancias u otros vehículos de emergencia, que tenían que acceder por la calle de atrás. El concejal ha apuntado que estos árboles apenas daban sombra y antes se colocaban toldos, que el ayuntamiento recupera este año. Volverá a colocarlos además del microclima en toda la zona de casetas, para que caminar al mediodía resulte menos penoso.

Las casetas disco están prácticamente adjudicadas, aunque en el programa aún no aparecen. Serán 5. Como novedad, se instalará una caseta desmontable donde el año pasado se colocó el escenario, en la que se servirán comidas. Entre esta caseta y la de mayores existía otra que estaba vacía los últimos años porque necesitaba algunas reparaciones por tema de seguridad, que se han acometido y va a poder abrir. Ya estaba adjudicada.

Caseta con terraza

Otra novedad es que la caseta municipal, que antes era la de Granja El Cruce, este año contará con una terraza en la parte trasera, para comer o cenar al aire libre.

Este año el Día del Niño se ha fijado el jueves 25. Esa jornada, las atracciones son más económicas. Ese día y el miércoles 24, en respuesta a la petición de asociaciones de personas con autismo, habrá dos días con horario sin ruido, que además se retrasa, para evitar las horas de más calor. Será de 19.00 a 22.00 horas. "Así hacemos una feria más accesible".

En el recinto ferial se instalarán 180 atracciones, que son 10 más que el año pasado: 58 atracciones, 47 bares y similares, 28 casetas de tiro, 25 de bisutería y 22 máquinas de algodón.

El parking de caravanas ya está en uso. Se estrenó el año pasado y, según el concejal, ha permitido tener el ferial más ordenado en los accesos.

En cuanto a la parada de taxis, estará ubicada en el mismo sitio que en la anterior edición, detrás de las casetas, pero se traslada hacia abajo para no estorbar en el paso de peatones.

Conciertos gratuitos

Casablanca ha repasado además el programa de conciertos en el auditorio del recinto ferial. La feria se inaugura el viernes 19 a las 22.30 horas en la portada del recinto ferial, que se iluminará. Volverá a actuar la Asociación de Coros y Danzas de Badajoz como "guiño a nuestras raíces y tradiciones folclóricas".

En el recinto ferial, el sábado 20 está anunciado el concierto de La Oreja de Van Gogh, el único que no es gratuito. El precio de las entradas es de 60 euros. Están a la venta. Comenzará a las 22.00 horas y las puertas se abrirán una hora antes.

El martes 23, la noche de los fuegos, como tradición consolidada que cada año atrae a más público, vuelve la Orquesta de Extremadura a ofrecer un concierto en el embarcadero del parque de la margen derecha, a las 22.30 horas, previo al lanzamiento de los fuegos artificiales.

El día 24 es festivo, por ser el del patrón, San Juan. Habrá pasacalles de Gigantes y Cabezudos por el Casco Antiguo y, tras la misa en la catedral, concierto de la Banda Municipal de Música en la plaza de España, donde se dispondrán sombras.

El jueves 25, coincidiendo con el Día del Niño, en el auditorio del recinto ferial tendrá lugar el espectáculo de Cantajuegos, también gratuito. Una vez terminado, tendrá lugar el certamen de Cajas Rumberas, que el ayuntamiento organiza con la Falcap.

El viernes 26 la banda de Medina Azahara ofrece un concierto dentro de su gira de despedida. La entrada es libre hasta completar aforo.

El programa de conciertos termina el sábado 27 con Cantores de Híspalis, también a las 22.00 horas.

Falta aún por concretar el programa de conciertos de la caseta municipal. El programa sí informa ya de las actuaciones en la caseta de mayores.

Casablanca ha destacado que todos los espectáculos del auditorio del recinto ferial sean gratuitos, salvo el de La Oreja de Van Gogh, debido a la producción que conlleva.

El horario de las casetas de la feria es hasta las 7.00 de la mañana y el fin de semana y víspera de festivo hasta las 8.00 horas.

También la Feria de Día del Casco Antiguo tendrá horarios regulados. Los bares podrán sacar barras a la calle hasta las 20.00 horas. Así vendrá recogido en el bando de alcaldía.

Habrá fuegos artificiales

En cuanto a los fuegos artificiales, el concejal no duda de que vayan a celebrarse, a pesar de las dudas surgidas por las medidas de prevención de incendios. Los habrá de menor dimensión en la inauguración y el gran espectáculo de la noche de San Juan. El ayuntamiento ha hablado con la consejería "y en principio no tiene por qué afectarnos, nunca ha afectado a Badajoz, tiramos los fuegos en un espacio bastante seguro, que es el río, donde no hay riesgo de incendios y no tiene que haber ningún tipo de problema".

Salvo que ocurra como el año pasado, que en el momento en el que se iban a lanzar se produjo un incendio en Cerro Gordo al que tuvieron que acudir los bomberos y tuvo que retrasarse el espectáculo.

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