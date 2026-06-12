Gragera pide la "dimisión inmediata" de José Luis Quintana por los últimos episodios violentos en Badajoz

El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, pide públicamente la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana. El primer edil ha estallado en redes sociales y ha hecho público su hartazgo ante lo que define "una ola de violencia inusitada" en la ciudad.

En dos publicaciones en su perfil de la red social 'X', antes Twitter, ha respondido a un tweet de la agencia de noticias Efe Extremadura en el que se hacía eco de unas palabras del delegado afeando la falta de respuesta del ayuntamiento pacense respecto a la incorporación al sistema VioGén. Lo ha hecho tras su participación en la reunión semestral de la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer celebrada en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), en Cáceres.

"Esto es impresentable"

"He estado callado públicamente después de haber sufrido en Badajoz una ola de violencia inusitada", ha comenzado diciendo el alcalde pacense en su publicación y ha continuado detallando muchos de los pasos que se han dado para ponerle freno a la situación de inseguridad. "He mantenido una colaboración leal con la delegación porque tocaba y porque entiendo las dificultades", admitía en sus líneas.

Aunque esa actitud, al parecer, ha terminado para el primer edil. Señala en la mencionada publicación que "esto es impresentable".

Quintana ha "perdido la esperanza"

Se refiere a la declaración ante los medios de comunicación en la mañana de este viernes en la que ha vuelto a reclamar la incorporación del ayuntamiento al sistema VioGén. Preguntado sobre cuál es la respuesta del ayuntamiento, ha aseverado que "ninguna" reprochando la ausencia de avances y de posicionamiento por parte del consistorio.

Quintana ha ido más allá y ha asegurado que ha "perdido la esperanza" de que el Ayuntamiento de Badajoz llegue a firmar el convenio, insistiendo en que la falta de adhesión "no contribuye a reforzar la coordinación institucional en materia de violencia de género".

"Vergüenza de delegado"

El enfado de Ignacio Gragera es evidente leyendo sus palabras hacia Quintana: "Vergüenza de delegado", asevera. Lo hace "después de muchas conversaciones, peticiones de paciencia, de comprensión", como él mismo enumera. También lo hace "después de haber remitido innumerables cartas preocupado con esta deriva".

El alcalde cree que las palabras del delegado del Gobierno en Extremadura llegan para "tapar su incapacidad" en resolver los problemas de seguridad en la capital pacense. "No trago. Ya está bien", afirma con rotundidad.

En ese mismo tono directo y sin rodeos pide la "dimisión inmediata" de José Luis Quintana al frente de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Por el momento, desde la delegación no quieren hacer ningún tipo de declaración al respecto de esta petición de dimisión por parte del alcalde de Badajoz.