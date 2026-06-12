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Un herido leve en una colisión entre dos turismos a la entrada de Gévora (Badajoz)

El accidente se ha producido este viernes por la tarde en la N-523

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico.

Imagen de archivo de la Guardia Civil de Tráfico. / GUARDIA CIVIL

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Rebeca Porras

Rebeca Porras

Badajoz

Una persona ha resultado herida leve este viernes en un accidente de tráfico en la N-523, a la entrada de Gévora, en el término municipal de Badajoz.

Según ha confirmado la Guardia Civil, el suceso se ha producido sobre las 19.45 horas en el punto kilométrico 81 de la citada vía. En el accidente se han visto implicados dos turismos, que han sufrido una colisión por alcance.

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Como consecuencia del impacto, una persona ha resultado herida leve. Por el momento, no han trascendido más datos sobre las circunstancias del siniestro.

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