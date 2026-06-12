La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz inicia una nueva etapa con Juan Luis Agudo al frente

La Hermandad de Donantes de Sangre de Badajoz inicia una nueva etapa con Juan Luis Agudo Torres como nuevo presidente de la renovada junta rectora. El relevo se produce tras la despedida de Lola Duran en la Asamblea celebrada el pasado 29 de mayo, y llega con el objetivo de reforzar la captación de nuevos donantes, consolidar la red actual y acercar la entidad a todos los municipios de su área de extracción.

Agudo asume el cargo "con un profundo respeto por la trayectoria" de la Hermandad y con la voluntad de continuar el trabajo realizado hasta ahora. En nombre de la nueva Junta Rectora, ha trasladado su compromiso de "seguir salvando vidas" al frente de una entidad que define como "una gran familia" al servicio de la salud de Extremadura.

Nueva etapa

El nuevo presidente ha querido situar el inicio de esta etapa en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora este 14 de junio. Una fecha que, según destaca, recuerda que la generosidad y el altruismo son "el motor invisible pero vital" de la sanidad.

En este contexto, la nueva junta se marca una hoja de ruta con un doble compromiso prioritario: aumentar el número de nuevos donantes de sangre y consolidar la red de donantes activos. La Hermandad reconoce que las necesidades de sangre son continuas y que uno de los principales retos pasa por garantizar el relevo generacional.

Por ello, centrará sus esfuerzos en concienciar a la sociedad y, especialmente, a los más jóvenes, para que descubran el valor de donar sangre. Al mismo tiempo, la entidad quiere cuidar y fidelizar a los donantes habituales, a los que considera el principal pilar de la Hermandad.

Una "marea roja" en los municipios

Con motivo del Día Mundial del Donante, la Hermandad ha solicitado a los municipios de su área de extracción que, en la medida de sus posibilidades, iluminen de color rojo edificios públicos, monumentos o espacios emblemáticos durante este próximo fin de semana.

Esta "marea roja" pretende ser un homenaje a los donantes que salvan vidas en silencio, pero también un recordatorio visual para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de acudir a donar. El lema de este año, "Una gota de Humanidad. Donemos Sangre. Salvemos Vidas", resume, según la Hermandad, el valor de un gesto altruista que cada día resulta imprescindible.

La nueva junta rectora llega, según Agudo, con "energías renovadas" y con el propósito de modernizar herramientas, llegar a las generaciones más jóvenes y estar más cerca de los donantes y colaboradores de cada localidad.

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El nuevo presidente también ha avanzado su intención de visitar en los próximos meses los municipios en los que se celebre el Día del Donante, con el objetivo de conocer de primera mano sus inquietudes y estrechar lazos de colaboración. Mientras tanto, recuerda que la sede central de la Hermandad se encuentra en la segunda planta del Hospital Universitario de Badajoz.