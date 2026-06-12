La II Feria de Turismo Transfronteriza llega a Badajoz

La II Feria de Turismo Transfronterizo tendrá lugar los días 12 y 13 de junio en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, que se convertirá este fin de semana en el punto de encuentro turístico clave entre España y Portugal. El emblemático edificio albergará la II Feria de Turismo Transfronteriza, un evento organizado de forma conjunta por la institución provincial y la cadena de radio Onda Cero. La jornada busca estrechar lazos, promocionar la riqueza de ambos lados de la Raya y ofrecer alternativas de ocio y gastronomía tanto para profesionales como para el público general.

La cita arrancará el viernes y contará con una intensa programación. El primer día comenzará con las emisiones de los programas radiofónicos de radio 'Mas de Uno Extremadura' y 'Gente Viajera Extremadura a las 12:30 y a la 13:05 horas. A las 14:00 horas tendrán lugar distintas catas de vino organizadas por Debenegas Distribuidores y a las 18:00 horas dará comienzo la inauguración oficial con las autoridades. Por último, entre las 19:00 y las 21.00 horas se desarrollarán distintas degustaciones gastronómicas.

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En cuánto al sábado, el evento abrirá sus puertas a las 12:00 horas. A esa misma hora arrancará la emisión del programa nacional radiofónico 'Gente Viajera', que durará hasta las 14:00 horas. A continuación, tendrán lugar distintas catas de vino hasta las 19:00 horas. A partir de esa hora dará comienzo la actuación del Centro Internacional del Flamenco Jesús Ortega en el auditorio principal. Por último, la jornada finalizará con actuaciones del Centro de Danza y Artes del Movimiento (CEDAM), combinadas con nuevas catas entre las 19:00 y las 21:30 horas.