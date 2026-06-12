La Junta niega el cierre del colegio de Alvarado (Badajoz) mientras la directora defiende analizar la viabilidad del centro

La polémica por el futuro del colegio Príncipe de Asturias de Alvarado continúa creciendo después de que el PSOE de Badajoz denunciara públicamente el supuesto cierre del único colegio de esta pedanía pacense. Tras la publicación de estas críticas y las quejas trasladadas por algunas familias, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura ha salido al paso para negar que exista una decisión tomada sobre la clausura del centro, mientras que la directora del colegio, Belén Llera, ha defendido la necesidad de abordar el debate desde criterios de sostenibilidad y realidad demográfica.

Desde la Administración autonómica insisten en que no existe ninguna resolución adoptada respecto al futuro del colegio. En una respuesta remitida a este diario, la Consejería de Educación asegura que "desmiente que se haya decidido el cierre del colegio Príncipe de Asturias de Alvarado" y añade que "no existe ninguna decisión adoptada en ese sentido, ni en Alvarado ni en ningún otro centro educativo de Extremadura".

"La situación del centro será analizada"

La Junta sostiene además que la educación en el medio rural continúa siendo una prioridad para el Ejecutivo regional. "Para la Junta de Extremadura es una prioridad garantizar que la educación llegue a todos los rincones de la región y que los servicios mantengan los mismos estándares de calidad tanto en las ciudades como en el medio rural", señalan fuentes de la consejería.

Respecto a la situación concreta del colegio de Alvarado, Educación explica que el análisis se realizará una vez concluya el proceso de matriculación. "La situación del centro será analizada, como ocurre cada curso y en cada centro, una vez que se conozcan los datos definitivos de matriculación", indican. No obstante, el departamento autonómico remarca de forma expresa que "no se va a cerrar ningún centro".

Estas declaraciones llegan después de que el PSOE acusara a la Junta de haber permitido durante años la pérdida progresiva de alumnado hasta hacer inviable la continuidad del colegio. Asimismo, varios padres de antiguos alumnos relataron a este medio que numerosas familias habían optado por trasladar a sus hijos a otros centros educativos de la zona en los últimos cursos.

"Descenso continuado y muy significativo del alumnado"

En este contexto, la directora del colegio Príncipe de Asturias, Belén Llera, ha querido ofrecer una visión diferente de la situación y contextualizar los datos que afectan actualmente al centro. Según explica, la evolución de la matrícula responde principalmente a factores externos vinculados al descenso demográfico y a los cambios en los hábitos de las familias.

Llera señala que "la evolución del colegio en los últimos años ha estado marcada por un descenso continuado y muy significativo del alumnado, pasando de cifras notablemente superiores a las actuales hasta situarse en 8 alumnos en el presente curso, con una previsión de apenas 3 alumnos para el próximo". A su juicio, esta circunstancia responde "fundamentalmente a factores demográficos y sociales ajenos al funcionamiento interno del centro".

La directora también llama la atención sobre la estructura organizativa actual del colegio y la utilización de recursos públicos. En este sentido, explica que "la organización actual implica una ratio excepcionalmente elevada de profesorado por alumno (8 docentes para 9 alumnos), muy por encima de cualquier estándar habitual". Añade además que esta situación "supone en la práctica una asignación de recursos públicos claramente desproporcionada, cuyo coste es asumido por el conjunto de la ciudadanía".

Otro de los factores que, según la responsable del centro, ha contribuido a la caída de la matrícula es la movilidad laboral de muchas familias de Alvarado. "Un número significativo de familias desarrolla su actividad laboral en Badajoz capital o Talavera la Real, optando, de manera legítima, por escolarizar allí a sus hijos por motivos de conciliación y acceso a servicios", afirma.

Dificultades educativas por la baja escolarización

Además de los aspectos demográficos y organizativos, Llera advierte de las dificultades educativas derivadas de una escolarización tan reducida. Según expone, "la escolarización de un número muy reducido de alumnos, de edades diversas y con escasas posibilidades de interacción, puede limitar aspectos esenciales del desarrollo personal, social y educativo del alumnado".

La directora también rechaza que la pérdida de estudiantes pueda interpretarse como consecuencia de un mal funcionamiento del colegio. En su escrito sostiene que "cualquier interpretación que sugiera un deterioro del funcionamiento del centro o una falta de atención educativa no se corresponde con la realidad" y considera que estas afirmaciones cuestionan "la profesionalidad y el compromiso del equipo docente".

Mientras tanto, el futuro del colegio Príncipe de Asturias continúa pendiente de la matrícula definitiva para el próximo curso. La controversia ha puesto de manifiesto dos visiones contrapuestas: la de quienes consideran imprescindible mantener abierto el único colegio de la pedanía para garantizar su futuro y la de quienes entienden que la evolución demográfica obliga a replantear la viabilidad de un centro que podría iniciar septiembre con apenas tres alumnos.