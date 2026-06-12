El Monasterio de Santa Ana de Badajoz abre sus puertas este sábado, una ocasión única para descubrir su patrimonio oculto

El Real Monasterio de Santa Ana volverá a convertirse este sábado día 13 de junio en uno de los grandes protagonistas del patrimonio histórico de Badajoz. La Asociación Amigos de Badajoz ha organizado una nueva jornada de visitas guiadas que permitirá a vecinos y visitantes adentrarse en uno de los espacios religiosos más singulares y desconocidos de la ciudad, un convento de clausura que rara vez abre sus puertas al público.

La iniciativa, que se desarrolla gracias a la colaboración de la comunidad religiosa y al trabajo de los voluntarios de la asociación, ofrecerá cinco pases durante la mañana, concretamente a las 10.30, 11.00, 11.30, 12.00 y 12.30 horas. Los grupos estarán formados por entre 30 y 35 personas, lo que permitirá realizar un recorrido detallado por las distintas dependencias del monasterio.

Marcos Pacheco explica detalles de la capilla del convento de Santa Ana de Badajoz. / Jota Granado

Una actividad muy demandada

Las visitas se han convertido en una de las actividades culturales más demandadas por quienes desean conocer el rico legado histórico y artístico que se esconde tras los muros de este edificio fundado en el siglo XVI. Desde 2018, coincidiendo con la celebración del 500 aniversario de la fundación del convento, los miembros de Amigos de Badajoz vienen desarrollando esta labor divulgativa que ha permitido acercar a miles de personas a un patrimonio habitualmente reservado a la vida contemplativa de las hermanas Clarisas.

Marcos Pacheco, guía voluntario y miembro de la asociación, destaca el carácter excepcional de estas jornadas: "Poder acceder al interior de un convento de clausura es una oportunidad muy poco habitual. Los visitantes tienen la posibilidad de descubrir espacios y piezas patrimoniales que normalmente permanecen fuera de la vista del público", explica.

El recorrido

El recorrido comienza en la iglesia del monasterio, uno de los espacios más emblemáticos del conjunto monumental. A continuación, los participantes acceden a la capilla y al coro bajo, una estancia cargada de simbolismo e historia donde se encuentran diversos enterramientos vinculados a importantes episodios del pasado de la ciudad.

Posteriormente, la visita continúa hacia el coro alto y la sala museística instalada en la primera planta, donde las religiosas conservan numerosas piezas de arte sacro, documentos históricos y objetos relacionados con la vida conventual. El itinerario culmina en uno de los rincones más admirados por quienes participan en estas actividades: el claustro.

"Es el espacio que más sorprende a los visitantes. Muchas personas desconocen la belleza y las dimensiones de este claustro, que constituye una auténtica joya patrimonial dentro del casco histórico de Badajoz", señala Pacheco.

Imagen del claustro del convento de Santa Ana de Badajoz durante una visita. / Andrés Rodríguez

Escenario de la historia de la monarquía

Además de la riqueza artística y arquitectónica del monasterio, las visitas permiten descubrir episodios históricos poco conocidos. Uno de los relatos que más interés despierta entre los asistentes es el relacionado con la muerte de la reina Ana de Austria en 1580 durante su viaje junto a Felipe II hacia Lisboa. Un acontecimiento que conecta directamente la historia de España con la de Badajoz y que mantiene una estrecha vinculación con el convento.

La jornada de este sábado tendrá un carácter especial, ya que supondrá el cierre de la programación antes de la llegada del verano. Tras estas visitas, las actividades quedarán suspendidas temporalmente y podrían retomarse en otoño, previsiblemente durante el mes de noviembre, siempre en función de la disponibilidad y autorización de la comunidad religiosa.

Cinco últimas ocasiones

"Queremos animar a todos los pacenses y a quienes visiten la ciudad a aprovechar esta oportunidad. Son cinco ocasiones para conocer un lugar extraordinario que forma parte de la historia y de la identidad de Badajoz", subraya Marcos Pacheco.

Con iniciativas como esta, Amigos de Badajoz continúa impulsando la difusión y puesta en valor del patrimonio local, contribuyendo a que espacios tan singulares como el Monasterio de Santa Ana sigan siendo conocidos, apreciados y protegidos por las nuevas generaciones. Una experiencia única para descubrir, desde dentro, uno de los tesoros mejor conservados del casco antiguo pacense.