La ópera del Teatro Real vuelve hoy viernes a Badajoz

Badajoz volverá a convertirse en el epicentro cultural de la región este viernes, 12 de junio, con la llegada de 'La Carroza del Real'. Tras la excelente acogida que tuvo la iniciativa en el marco del Tour del Talento el año pasado, la ciudad se convierte de nuevo en la única parada extremeña dentro de la gira nacional que promueve la institución madrileña. La cita musical, que arrancará a las 21.00 horas, con acceso libre para todos los públicos, ha sido presentada esta mañana por el concejal delegado de Cultura, José Antonio Casablanca, acompañado por representantes del Teatro Real e Ibercaja.

La expectación ante el espetáculo es máxima debido a la masiva respuesta que los pacenses suelen dar a este tipo de iniciativas en la calle. Así lo ha asegurado el concejal, quien ha destacado que disponer de una actividad cultural de este nivel supone una "oportunidad única" para la ciudad. El edil ha puesto en valor el acierto del espacio elegido, calificando la plaza de España como "un escenario muy bonito y en un marco único junto a la catedral de Badajoz". Además, Casablanca ha afirmado que los ciudadanos aprovechan mucho estos actos, ironizando incluso con que "corremos peligro de que se nos quede pequeño el espacio utilizado". Asimismo, el concejal ha querido agradecer formalmente el respaldo de las dos entidades subrayando que "la colaboración público-privada nos permite también difundir la cultura, hacer mas proyectos y crecer en numerosas iniciativas".

Un escenario que replica el Teatro Real

El público pacense no solo disfrutará de la música, sino también de una infraestructura mejorada y renovada respecto a la edición anterior. La directora de la Fundación Amigos del Teatro Real, Lourdes Ocaña, ha explicado durante la presentación que la carroza "replica la embocadura de la sala principal del Teatro Real".

A nivel técnico, la estructura estrena en esta gira un escenario remodelado que duplica la capacidad del año pasado, alcanzando los catorce metros de largo y ocho de profundidad, contando también con camerinos para los artistas y mejoras en su sistema de aislamiento acústico y térmico.

Diferentes obras de ópera y zarzuela

Respecto al contenido musical, la selección musical combina grandes clásicos internacionales con repertorio nacional. Bajo la dirección del programa CRESCENDO, Jóvenes del Teatro Real, los asistentes disfrutarán de arias inolvidables de Giacomo Puccini, como el emotivo 'O mio babbino caro' de la ópera Gianni Schicchi, o el famoso bloque de La Bohème que incluye 'In un coupé?...O Mimi, tu più non torni' y el dúo 'O soave fanciulla'.

El repertorio también viajará por la épica de Giuseppe Verdi con fragmentos de Don Carlo y el brindis 'Libiamo, ne' lieti calici' de La Traviata, Carmen de Georges Bizet con 'Près des remparts de Sèville' y la 'Votre toast, je peux vous le rendre' (Canción del toreador), así como piezas de Saint-Saëns, Offenbach y Gounod. El toque español lo pondrá la zarzuela con los populares dúos de La Revoltosa de Ruperto Chapí '¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras?' y 'Por el humo se sabe dónde está el fuego' de Doña Francisquita, de Amadeo Vives.

Los encargados de dar vida a estas obras serán cinco destacados artistas del programa de jóvenes talentos: la soprano, Marilín Gónzalez, la mezzosoprano, Yeraldín León, el tenor, Pablo Martínez Gil y el barítono Willingerd Giménez. Todos ellos estarán acompañados de la pianista Paula López.

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Con este recital, Badajoz se convierte en el escenario extremeño del talento emergente del Teatro Real, consolidando el compromiso cultural con una gira que este año visitará 37 ciudades de 12 comunidades distintas del panorama español.