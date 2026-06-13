ATME celebra la recuperación del autobús urbano entre Badajoz y la Base General Menacho

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha mostrado su satisfacción por la recuperación del servicio de autobús urbano que conectará la ciudad de Badajoz con la Base General Menacho, una medida largamente reclamada por la organización y que considera un importante avance en materia de seguridad vial, movilidad y calidad de vida para el personal militar destinado en estas instalaciones.

La decisión anunciada por el Ayuntamiento de Badajoz pone fin a una reivindicación que ATME viene defendiendo de forma continuada desde el año 2017. Durante estos años, la asociación ha trasladado a las distintas administraciones y representantes políticos la necesidad de restablecer una conexión de transporte público estable entre la capital pacense y la base militar, siguiendo el modelo de otras ciudades españolas donde este servicio ya funciona con normalidad.

Mejorará la seguridad vial

Desde ATME recuerdan que la ausencia de transporte público obligaba a la práctica totalidad de los militares y trabajadores civiles destinados en la Base General Menacho a desplazarse diariamente en vehículos particulares a través de la carretera EX-110, una vía que soporta un elevado volumen de tráfico y en la que se han registrado numerosos accidentes a lo largo de los años.

La asociación ha insistido en múltiples ocasiones en que esta situación suponía un problema que iba más allá de la mera movilidad. De hecho, la seguridad vial se convirtió en el principal argumento de una demanda que buscaba reducir la exposición al riesgo de cientos de personas que cada jornada realizan el trayecto entre Badajoz y la instalación militar. En este sentido, ATME ha recordado que algunos de los siniestros ocurridos en esta carretera afectaron a miembros de las Fuerzas Armadas y que, en determinados casos, tuvieron consecuencias especialmente graves. Esta decisión del consistorio pacense, según indican, creen que mejorará la seguridad vial de esta carretera.

Reivindicaciones hechas realidad

El presidente de la asociación, Marco Antonio Gómez, ha sido uno de los principales impulsores de esta reivindicación, trasladándola de forma reiterada tanto en reuniones institucionales como a través de los medios de comunicación. Según ATME, la recuperación del autobús urbano demuestra que las demandas sostenidas en el tiempo y fundamentadas en necesidades reales pueden acabar convirtiéndose en soluciones concretas para los ciudadanos.

El nuevo servicio contempla dos rutas específicas desde distintos puntos de Badajoz, con varias expediciones diarias de ida y vuelta adaptadas a los horarios habituales de entrada y salida del personal de la Base General Menacho. Esta planificación permitirá ofrecer una alternativa real al vehículo privado, favoreciendo desplazamientos más seguros, sostenibles y eficientes.

Las mejoras

Para la Asociación de Tropa y Marinería Española, la puesta en marcha de esta conexión representa mucho más que una mejora del transporte. Supone una medida que contribuirá a disminuir el tráfico en la EX-110, reducir el riesgo de accidentes, facilitar la conciliación de los trabajadores que no disponen de vehículo propio y reforzar el vínculo entre la ciudad de Badajoz y una de las infraestructuras militares más importantes de Extremadura.

ATME considera que esta decisión municipal responde a una necesidad histórica de la comunidad militar pacense y confía en que el servicio pueda consolidarse y adaptarse progresivamente a la demanda existente. La asociación subraya que, tras casi diez años de reclamaciones, la recuperación del autobús urbano constituye una noticia muy positiva para la seguridad y la movilidad de quienes prestan servicio en la Base General Menacho.