La procesión del Corpus Christi de este año contará con dos alfombras de sal elaboradas por el Grupo Joven del Santo Entierro de Badajoz

La plaza de España de Badajoz volverá a convertirse este fin de semana en un gran lienzo de color con motivo de la celebración del Corpus Christi. El Grupo Joven de la Hermandad del Santo Entierro será el encargado, por cuarto año consecutivo, de realizar las tradicionales alfombras de sal que adornarán el recorrido de la procesión, una iniciativa que ya forma parte del calendario festivo y religioso de la ciudad.

La principal novedad de este año será la elaboración de dos alfombras de sal, una decisión motivada por los cambios introducidos en el recorrido procesional.

Cambios en el protocolo de la procesión

Según explica Sara Teodoro, responsable del Grupo Joven de la Hermandad del Santo Entierro, "debido al cambio de protocolo en la procesión y a que se va a realizar la salida por la puerta principal de la Catedral y la recogida por la puerta del Cordero, se ha decidido que se hicieran dos alfombras".

La primera de ellas, ubicada en la zona de salida de la procesión, ha supuesto meses de trabajo previo. "Llevamos trabajando en ella durante todo el año, primero haciendo bocetos, editándolos, viendo si nos gustaban o no, hasta que hemos visto el que queríamos hacer finalmente", señala Teodoro.

Esta alfombra estará dedicada íntegramente al Santísimo Sacramento y contará con una gran custodia como elemento central. "Va a tener tres colores y estará dedicada íntegramente al Sagrado Sacramento. Vamos a tener en el centro una custodia de unos tres metros de diámetro y creemos que va a ser bastante bonita", afirma.

La segunda creación será muy diferente. "La vamos a realizar principalmente con motivos florales. Va a ser muy colorida y con muchísimas flores", adelanta la responsable del grupo.

Más complejidad y cinco horas de trabajo intenso

El reto artístico de este año también ha aumentado considerablemente. Los jóvenes han apostado por diseños más elaborados y moldes de mayor dificultad técnica. "Nos hemos complicado un poco más que años anteriores, puesto que los moldes son mucho más repujados y más difíciles. Quizás una hora nos va a llevar más que otros años", explica Teodoro.

Para completar ambas alfombras será necesaria una intensa jornada de trabajo. "Hemos quedado por la mañana muy temprano y más o menos cinco horas estaremos trabajando", apunta.

Detrás de cada diseño existe un proceso artesanal que comienza meses antes del corpus. "Durante las distintas reuniones que hemos realizado hemos ido haciendo los moldes, que están hechos en cartón. O bien los hacemos a mano con el dibujo delante o bien utilizamos un proyector para trasladarlos directamente al cartón", detalla.

El trabajo colectivo será clave una vez más. Aunque inicialmente participarán unas veinte personas, la experiencia les dice que la cifra crecerá durante la mañana. "El número de personas que vamos a participar en principio son 20, pero luego siempre vienen más personas a ayudar".

800 kilos de sal teñida durante meses

Uno de los aspectos más llamativos de estas alfombras es la preparación previa del material. Entre ambas creaciones se utilizarán alrededor de 800 kilos de sal, teñida manualmente durante meses.

"La primera alfombra va a tener tres colores y la segunda diez colores. En total, entre las dos alfombras son unos 800 kilos de sal que vamos meses antes tintándola con pintura acrílica", explica.

La humedad representa uno de los principales desafíos durante este proceso. "Durante todos los días vamos dándole la vuelta para que se vaya secando, puesto que la sal absorbe mucha humedad y es muy difícil que se seque", añade.

Anécdotas

Cuatro años de trabajo han dejado numerosas anécdotas que hoy recuerdan con humor, aunque en su momento generaron importantes momentos de tensión. Una de las más llamativas se produjo en las primeras ediciones, coincidiendo con la celebración de Los Palomos.

"Cuando nosotros llegábamos sobre las ocho de la mañana terminaba la fiesta de Los Palomos y había gente que venía y nos decía cosas", dice. Algunos incluso increparon a los jóvenes por hacer la alfombra de sal.

La situación obligó incluso a la intervención policial. "Tuvo que venir la Policía porque esto es una tradición que realizan familias, adultos y niños de 10 años que están en el Grupo Joven y que no tienen por qué ver ese tipo de cosas".

La lluvia también estuvo a punto de arruinar una de las alfombras. "Teníamos casi la mitad hecha y empezó a llover. Nos quedamos blancos porque si llueve la sal empieza a correr", relata.

Otro de los episodios más recordados tuvo como protagonista el viento. "Las vallas se fueron cayendo una detrás de otra hasta llegar a la alfombra y nos rompieron la Cruz de Santiago", explica. Se trata de un símbolo muy especial para la hermandad. "En todas nuestras alfombras llevamos la Cruz de Santiago porque es con la que se inicia la alfombra y es nuestra representación".

Una tradición consolidada

Lo que comenzó como una iniciativa del Grupo Joven se ha convertido ya en una de las estampas más esperadas de la festividad. "Este es el cuarto año consecutivo que lo vamos a realizar", destaca Sara Teodoro.

Así se hizo la alfombra de sal dell Corpus Christi de Badajoz / I. R. G.

Para los integrantes de la Hermandad del Santo Entierro, la elaboración de estas alfombras es una forma de participar activamente en una de las celebraciones religiosas más importantes del calendario pacense.

"No deja de ser para todos los católicos la procesión más importante que hay en la ciudad y nosotros participamos de esta manera, mediante la alfombra de sal", concluye.

Con cientos de kilos de sal, meses de preparación y la implicación de decenas de jóvenes, las alfombras del Corpus Christi volverán a llenar de color la plaza de España de Badajoz, reforzando una tradición que ya forma parte de la identidad festiva de la ciudad.