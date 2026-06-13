El Corpus Christi vuelve a tomar las calles de Badajoz: recorrido, horarios y todos los detalles de una de las celebraciones más importantes del año

La ciudad de Badajoz volverá a vivir este domingo 14 de junio una de las jornadas religiosas más destacadas de su calendario con la celebración de la Solemnidad del Corpus Christi, una festividad profundamente arraigada en la tradición católica que reunirá a cientos de fieles en torno al Santísimo Sacramento. Este año la fecha se cambió debido a la coincidencia con la visita del Papa León XIV a España.

La celebración estará presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, monseñor José Rodríguez Carballo, quien oficiará la misa en la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista a partir de las 19.00 horas. Tras la ceremonia religiosa, dará comienzo la tradicional procesión eucarística que recorrerá las principales calles del centro histórico de la capital pacense.

El Corpus Christi constituye una de las manifestaciones públicas de fe más relevantes de la diócesis y cada año congrega a parroquias, hermandades, movimientos apostólicos, asociaciones religiosas y numerosos ciudadanos que acompañan al Santísimo Sacramento durante su recorrido por las calles de la ciudad.

El recorrido

La procesión partirá desde la Catedral por la Puerta de San Juan y recorrerá la plaza de España, la calle Obispo San Juan de Ribera, la avenida Juan Carlos I, Menacho, Hernán Cortés y nuevamente Obispo San Juan de Ribera para regresar a la plaza de España y finalizar en la Catedral, entrando por la emblemática puerta del Cordero.

Uno de los momentos más especiales de la jornada volverá a estar protagonizado por los niños que han recibido este año el sacramento de la Primera Comunión. Para ellos se celebrará una Eucaristía específica a las 19.30 horas en la parroquia de San Juan Bautista. Posteriormente, se incorporarán al cortejo procesional cuando este alcance la esquina del templo con la avenida Juan Carlos I, formando parte de una de las imágenes más representativas del Corpus pacense.

La Custodia estará acompañada por la Banda Municipal de Música de Badajoz, que pondrá la banda sonora a una celebración marcada por la solemnidad, la devoción y el carácter popular que distingue a esta festividad.

Cinco altares para la adoración durante el recorrido

A lo largo del itinerario se instalarán diferentes altares preparados por entidades religiosas y sociales de la ciudad, donde se realizará la ostensión y veneración del Santísimo Sacramento. Además, en cada uno de ellos se impartirá la bendición a los asistentes.

El primero de los altares estará situado en la puerta del Arzobispado y será preparado por Cáritas. El segundo se ubicará en la esquina de la parroquia de San Juan Bautista y correrá a cargo del colegio Nuestra Señora de la Luz. El tercero estará instalado en el cruce de la avenida Juan Carlos I con la calle Felipe Checa por la hermandad de Santo Domingo.

Por su parte, la hermandad del Cristo de la Espina levantará un altar en la zona del convento de las Descalzas, en la calle Menacho, mientras que Manos Unidas preparará otro en la calle Hernán Cortés. Finalmente, la hermandad de San Roque instalará el altar de recepción junto a la Catedral, en la Puerta del Cordero.

Las tradicionales alfombras de sal volverán a ser protagonistas

Como viene siendo habitual en los últimos años, el Grupo Joven de la Hermandad del Santo Entierro volverá a contribuir al embellecimiento de la celebración mediante la elaboración de alfombras de sal decorativas.

En esta edición se realizarán dos composiciones artísticas junto a la Catedral, concretamente en la puerta de San Juan y en la puerta del Cordero, espacios por los que saldrá y regresará el Santísimo Sacramento, respectivamente. Estas creaciones efímeras se han convertido en uno de los atractivos visuales más esperados de la festividad y atraen cada año la atención de numerosos vecinos y visitantes.

Con estas celebraciones, la Archidiócesis de Mérida-Badajoz volverá a sacar a las calles una de las solemnidades más importantes del calendario litúrgico, una jornada marcada por la fe, la tradición y la participación de miles de fieles en las dos principales ciudades de la provincia.