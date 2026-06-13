La explosión de un transformador en plena madrugada en la calle Galache Hoyuelos en San Roque alerta a los bomberos

Los vecinos del inicio de la avenida Ricardo Carapeto y la calle Galache Hoyuelos, en San Roque, han vivido la madrugada del viernes a este sábado con preocupación tras la explosión de un transformador eléctrico en la confluencia de ambas vías.

El suceso ocurrió sobre las 1.50 horas y ante la gravedad de lo ocurrido se activó un amplio despliegue del parque de Bomberos de Badajoz.

Revuelo en la zona

El aviso llegó a la centralita de bomberos a la hora indicada y los vecinos "alertaron de una explosión" en el transformador, según indica el jefe de guardia a La Crónica de Badajoz. Cuando llegaron al lugar comprobaron que no había fuego por lo que parte de la preocupación se neutralizó. Aunque minutos después, otra explosión volvió a resonar en la estrecha calle con la consiguiente activación del nerviosismo.

Según indican desde el parque de bomberos en la zona hubo revuelo ante el suceso a una hora en la que el ruido habitual de la avenida principal del barrio se minoriza. Además, el amplio despliegue de bomberos también hizo que esta expectación fuera a mayores porque desconocían la magnitud de lo que ocurría. En concreto, se desplazaron al lugar ante la gravedad inicial del aviso dos autobombas, el vehículo de mando y un vehículo de rescate.

Imagen del transformador que explotó en la calle Galache Hoyuelos de San Roque en Badajoz. / Cedida

Derrame de aceite

Los agentes de bomberos estuvieron actuando durante un largo tiempo: "Estuvimos hasta las 4.00 de la mañana", aseguran. Entre las labores que desarrollaron estos profesionales estuvo el control del transformador eléctrico y neutralizar un derrame de aceite que salía del propio transformador. Según detalla el jefe de guardia, estos transformadores llevan aceite en su interior necesario para funcionar y tras la explosión este fluido fue saliendo llenando la calle Galache Hoyuelos y llegando a la esquina de Ricardo Carapeto.

Los bomberos controlaron este derrame esparciendo sepiolita. Este mineral de arcilla natural es usado por su capacidad de absorción. Es un mineral poroso y fibroso que actúa como esponja ante escapes de líquidos como hidrocarburos, agua o aceites. Este material ha sido repartido a lo largo de varios metros de acerado y de calzada para que absorva el aceite que se derramó.

Se desconocen las causas

Además de esta intervención, los efectivos del parque de bomberos se mantuvieron en la zona para evitar cualquier otro tipo de incidente relacionado con este suceso hasta que la empresa de electricidad Endesa se hizo cargo de la situación.

Una de sus funciones fue restablecer el fluido eléctrico que afectó a la zona. Así lo detallan empresarios y vecinos de esta parte de la popular barriada pacense.

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Por el momento, se desconocen los motivos por los que este centro de transformación explotó en varias ocasiones.