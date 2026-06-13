Movilización ciudadana para salvar los cines Conquistadores de Badajoz: más de 400 firmas en las primeras horas contra su cierre

La reacción ciudadana al anunciado cierre de los cines Conquistadores de Badajoz no se ha hecho esperar. Apenas unas horas después de ponerse en marcha una petición de firmas en Change.org para intentar evitar la desaparición de las históricas salas, la iniciativa ya ha superado las 400 adhesiones, una cifra que refleja el impacto emocional que la noticia ha provocado entre numerosos vecinos de la capital pacense.

La iniciativa, impulsada por Juan José de Pedro a través de la plataforma Change.org, está registrando una rápida respuesta ciudadana. De hecho, la campaña ha conseguido más de 420 firmas en sus primeras horas de vida, un respaldo que evidencia la preocupación de muchos pacenses por la pérdida de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la ciudad.

"Un pilar fundamental" para Badajoz

En el texto de la campaña, los promotores recuerdan que el cine MK2 Conquistadores "ha sido un pilar fundamental en la vida de nuestra comunidad durante casi 30 años". La petición subraya además que estas salas "no solo han sido un punto de encuentro para generaciones de pacenses, sino también un centro cultural que ha enriquecido nuestra ciudad con una inigualable oferta cinematográfica".

El cierre anunciado ha despertado una importante carga emocional entre quienes han crecido acudiendo a estas instalaciones: "Muchos de nosotros hemos crecido frecuentando sus salas, disfrutando de películas que nos han emocionado, educado e inspirado", señala Juan José de Pedro en la plataforma. Y considera que "perder el MK2 Conquistadores sería como arrancar un trozo de nuestra memoria colectiva".

El impacto cultural y económico del cierre

Los argumentos de la campaña van más allá del componente sentimental. Los firmantes defienden que "cines como el MK2 son vitales para el desarrollo cultural y social de las ciudades, ofreciendo un espacio donde la comunidad se vincula y se educa en valores a través del cine". Asimismo, alertan de las consecuencias económicas que podría acarrear el cierre, con "empleos perdidos, un foco menos de atracción turística y una oferta cultural empobrecida".

La petición también pone el foco en la situación del centro urbano de Badajoz y lamenta "el canibalismo producido por otro centro comercial que poco a poco ha robado vida al casco antiguo de la ciudad y ahora a este emblemático establecimiento". Por ello, los impulsores reclaman la implicación de todas las partes para encontrar alternativas que permitan mantener abierto el complejo cinematográfico. "No podemos permitir que una pieza tan integral de nuestra ciudad desaparezca", afirman.

El texto realiza además "un llamado a las autoridades locales, al MK2 y a todos los que valoramos el cine y la cultura para que busquen alternativas para mantener esta joya intacta". Entre las posibles soluciones planteadas figuran "subsidios municipales, acuerdos con asociaciones culturales locales o eventos benéficos para asegurar su continuidad". La campaña insiste en que "el cierre de este cine no es solo una cuestión empresarial, es una decisión que afecta el futuro de nuestra comunidad".

Voces de los vecinos

Los comentarios que acompañan a la recogida de firmas reflejan el vínculo emocional que muchos pacenses mantienen con los cines Conquistadores. Gala asegura que lleva "25 años viniendo a este cine y me da muchísima pena que lo cierren. Va a quitarle mucha vida y ocio a la ciudad, intentemos salvarlo".

En la misma línea se expresa Luna, que recuerda la importancia que han tenido estas salas para varias generaciones: "El cine Conquistadores ha sido una segunda casa, un lugar para celebrar cumpleaños y ver las películas de nuestra infancia. ¡No puede cerrar! ¡No podemos permitir que cada vez más negocios se arruinen y cierren! ¡BADAJOZ NO ES EL FARO!".

Otros mensajes, aunque más breves, resumen el sentimiento generalizado de tristeza. Daniel destaca que "el Cine Conquistadores es necesario y sus salas tienen mucha historia", mientras que María Esther se limita a expresar lo que muchos vecinos sienten con un escueto pero contundente: "Es una pena".

El contexto del cierre

La movilización llega después de que se conociera que los cines Conquistadores cerrarán definitivamente el 30 de junio tras 27 años de actividad. El complejo, que cuenta con ocho salas y alrededor de 1.200 butacas, fue durante décadas uno de los principales referentes culturales y de ocio de Badajoz.

Tal y como recogió La Crónica de Badajoz, la propia plantilla reconoce que el sector atraviesa un momento complicado marcado por el auge de las plataformas de streaming y los cambios en los hábitos de consumo. Uno de los trabajadores resumía así la situación: "Yo creo que público hay de sobra para los dos cines. El problema son las plataformas. La gente ve estrenos en casa y ha dejado de venir".

Una movilización que sigue creciendo

Mientras se acerca la fecha prevista para el cierre definitivo, la movilización ciudadana continúa creciendo en internet. La recogida de firmas ya ha logrado reunir más de 420 apoyos en sus primeras horas, una cifra que sus promotores esperan seguir incrementando para trasladar a las administraciones y a la empresa gestora el rechazo social que ha generado la desaparición de los cines Conquistadores.

Para muchos de los firmantes, todavía hay margen para buscar soluciones que permitan mantener vivo un espacio que consideran parte de la historia reciente de Badajoz.

Para SEO y Discover, además, te recomendaría cambiar el subtítulo por este:

La campaña impulsada en Change.org supera las 400 firmas en sus primeras horas y reclama soluciones para evitar el cierre de los históricos cines Conquistadores el próximo 30 de junio.