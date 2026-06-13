El campamento de verano DIVERMUBA ofrecerá actividades creativas en Badajoz

Niños y niñas de entre 6 y 12 años volverán a aprender jugando durante el mes de julio a través de los campamentos de verano DIVERMUBA. De esta manera, 60 jóvenes podrán realizar actividades como la pintura sobre lienzo, témperas, modelaje de figuras, juegos de pistas e, incluso, jugar al videojuego propio del Museo de Bellas Artes de Badajoz.

Como ha explicado durante la presentación el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, se trata de “una propuesta gratuita que une educación, creatividad, patrimonio y diversión”, con el objetivo de “acercar la cultura a la ciudadanía desde edades tempranas y convertir nuestros espacios culturales en lugares vivos y participativos”. De esta manera, se pretende también difundir el patrimonio artístico entre los más jóvenes y reforzar la programación educativa y divulgativa del MUBA.

Por su parte, la directora del museo, Maite Rodríguez, ha destacado la importancia de “educar desde la infancia” en el conocimiento y respeto del patrimonio artístico, a la misma vez que se fomenta la formación y la creatividad de los más jóvenes mediante una gran variedad de juegos y actividades. La directora también ha subrayado la buena acogida de este proyecto que nació el pasado año.

Fechas importantes

En este sentido, Irene Santiago, técnica de Museo y responsable del Campamento, ha explicado que esta segunda edición de DIVERMUBA está limitada a 60 participantes, 20 por cada una de las tres semanas en que se desarrollará, siempre de martes a viernes: del 7 al 10, del 14 al 17 y del 21 al 24 de julio, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

En cuanto a las actividades que se desarrollarán, ha destacado algunas como la pintura, los juegos de disfraces, de memoria, adivinanzas o el videojuego propio del MUBA, donde los propios empleados se convierten en protagonistas.

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La inscripción es totalmente gratuita y se podrá solicitar a partir del 15 de junio a las 12.00 horas, mediante el formulario que estará disponible ese día en la sección 'Destacados' de la web principal de la diputación. Además de los datos personales, habrá que seleccionar también la semana deseada para participar en el campamento. El número máximo de solicitudes por cada dirección de correo electrónico será de dos, salvo que se trate de familias en las que exista un número mayor de hermanos. Una vez se complete el aforo previsto, se habilitará una lista de reserva.